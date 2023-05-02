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Тардиф — о словах Ротенберга: звучит негативно, контакт с ФХР всё ещё существует

Тардиф — о словах Ротенберга: звучит негативно, контакт с ФХР всё ещё существует
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Президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф отреагировал на слова главного тренера СКА и сборной «Россия 25» Романа Ротенберга о контактах ИИХФ и ФХР. Ранее Ротенберг заявил, что ИИХФ пытается «раскачать» ФХР.

«Раскачать» ФХР? Я не уверен в значении. Но, по мне, это звучит негативно. Контакт с российской и белорусской федерациями всё ещё существует. В соответствии с ситуацией больше в режиме статус-кво, но всё равно поддерживается. Они участвуют в конгрессе (виртуально), у них по-прежнему есть права», — приводит слова Тардифа «Спорт-экспресс».

В феврале Международная федерация хоккея продлила отстранение сборных России и Беларуси на весь сезон-2023/2024. В феврале 2022 года национальные команды были отстранены по политическим причинам от всех международных турниров под эгидой ИИХФ.

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