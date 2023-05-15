Рукопожатие игроков «Вегаса» и «Эдмонтона» после завершения серии
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В Парадайсе (США) завершился шестой матч полуфинала Западной конференции плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Вегас Голден Найтс». Игра закончилась победой гостей со счётом 5:2. Таким образом, «Вегас» победил в серии 4-2 и вышел в полуфинал розыгрыша Кубка Стэнли.
После игры игроки и тренерский штаб команд поблагодарили друг друга, пожав руки.
«Вегас Голден Найтс» в финале Западной конференции плей-офф Национальной хоккейной лиги встретится с победителем пары «Даллас Старз» — «Сиэтл Кракен». Решающая седьмая игра в серии состоится в ночь на 16 мая (3:00 мск). В финале Востока встретятся «Каролина Харрикейнз» и «Флорида Пантерз». Первая встреча в серии будет сыграна в ночь на 18 мая (2:00 мск).
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