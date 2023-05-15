Роман Ротенберг высказался о поражении «России 25» в матче с Беларусью
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Главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг подвёл итоги матча с командой Беларуси (2:3).
«Тяжёлая серия, седьмая игра. У нас много травм… Будем добавлять! Завтра у нас самая важная игра. Серия выиграна, и мы можем где-то поэкспериментировать, что-то попробовать. Сегодня задача была выиграть, но соперник сильный, и вратарь очень здорово играл. Завтра нужно выдать лучший матч в жизни, всё-таки последняя игра сезона», — сказал Ротенберг в прямом эфире телеканала «Беларусь 5».
В противостоянии между сборными «Россия 25» и Беларуси осталось провести один матч, он вновь пройдёт на «Чижовка-Арене» в Минске и состоится завтра, 16 мая. Подопечные Романа Ротенберга одержали победу в пяти из семи матчей с командой Дмитрия Квартальнова.
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