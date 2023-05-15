Сборная «Россия 25» проиграла команде Беларуси

Cегодня, 15 мая, на «Чижовка-Арене» в Минске прошёл матч между сборной «Россия 25» и командой Беларуси в рамках Большого тура сборной. Победу в этой встрече одержали хоккеисты сборной Беларуси со счётом 3:2.

Счёт в матче был открыт в начале второго периода: точным ударом отметился белорусский защитник Степан Звягин. Сборная «Россия 25» успела сравнять и выйти вперёд во втором тайме: отличились Николай Поляков (Андрей Педан, Василий Глотов) и Андрей Педан (Михаил Воробьёв, Павел Порядин). Через несколько минут Беларусь сравняла счёт благодаря точному броску Вадима Мороза (Владимир Алистров). Победу сборной Беларуси принёс Роман Горбунов (Владислав Ерёменко), отличившийся в большинстве.

В противостоянии между сборными «Россия 25» и Беларуси осталось провести один матч, он вновь пройдёт на «Чижовка-Арене» в Минске и состоится завтра, 16 мая. Подопечные Романа Ротенберга одержали победу в пяти из семи матчей с командой Дмитрия Квартальнова.