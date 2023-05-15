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Сборная «Россия 25» проиграла команде Беларуси

Сборная «Россия 25» проиграла команде Беларуси
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Cегодня, 15 мая, на «Чижовка-Арене» в Минске прошёл матч между сборной «Россия 25» и командой Беларуси в рамках Большого тура сборной. Победу в этой встрече одержали хоккеисты сборной Беларуси со счётом 3:2.

Счёт в матче был открыт в начале второго периода: точным ударом отметился белорусский защитник Степан Звягин. Сборная «Россия 25» успела сравнять и выйти вперёд во втором тайме: отличились Николай Поляков (Андрей Педан, Василий Глотов) и Андрей Педан (Михаил Воробьёв, Павел Порядин). Через несколько минут Беларусь сравняла счёт благодаря точному броску Вадима Мороза (Владимир Алистров). Победу сборной Беларуси принёс Роман Горбунов (Владислав Ерёменко), отличившийся в большинстве.

В противостоянии между сборными «Россия 25» и Беларуси осталось провести один матч, он вновь пройдёт на «Чижовка-Арене» в Минске и состоится завтра, 16 мая. Подопечные Романа Ротенберга одержали победу в пяти из семи матчей с командой Дмитрия Квартальнова.

Лига Ставок Большой тур Сборной. Лига Ставок Большой тур Сборной
15 мая 2023, понедельник. 19:10 МСК
Беларусь
Окончен
3 : 2
Россия 25
1:0 Звягин – 23:44 (5x5)   1:1 Поляков (Педан, Глотов) – 31:59 (5x5)   1:2 Педан (Воробьёв, Порядин) – 33:42 (5x5)   2:2 Мороз (Алистров) – 36:00 (5x5)   3:2 Горбунов (Ерёменко) – 50:42 (5x4)
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