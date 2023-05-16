Квартальнов прокомментировал победу сборной Беларуси над «Россией 25»

Главный тренер сборной Беларуси Дмитрий Квартальнов прокомментировал победу над сборной «Россия 25» (3:2).

«Для нас это очень хорошая победа. Не получилось дотерпеть прошлую игру, а сегодня вытерпели. Проигрывали по ходу матча, но в итоге его вытащили. Большое спасибо ребятам, они – молодцы! Была ли особая подготовка к матчу в Минске? Знаете, особо времени на это не было. Мы только позавчера прилетели, во второй половине дня. Пока разместились, нужно было уже думать, как восстановить ребят. Здорово, что болевшие ребята вернулись в строй. Конечно, перед игрой мы уже почувствовали мандраж перед родными трибунами и зрителями, и мы благодарны им за поддержку», — приводит слова Квартальнова пресс-служба Федерации футбола Республики Беларусь.