«Эмоционально истощены». Нападающий сборной Беларуси — об играх с «Россией 25»

Нападающий сборной Беларуси Никита Пышкайло подвёл итог победной игры со сборной «Россия 25» (3:2) и заявил об эмоциональной усталости команды.

«Нервная игра, мы забили, потом пришлось отыгрываться, вышли вперёд, забили важный гол в третьем периоде и выстояли, хорошо проявили себя, спасибо болельщикам за поддержку, она придаёт колоссальных сил, эмоций, всех с победой!

Прорвало реализацию в игре или в каких-то компонентах добавили? Думаю, что мы продолжили так же играть, подкорректировали какие-то ошибки и да, забросили три шайбы, потому что, забивая один гол, конечно, тяжело выигрывать, но главное — пропустить меньше шайб, поэтому такие реально игры бывают кость в кость.

Конец мая, а всё ещё играем? У меня такое было в карьере, но в таком, можно сказать, молодом возрасте, хотя я всё равно молодой. Да, где-то подкачивают силёнки, эмоционально тоже истощены, понимаем, что у нас впереди ещё игра и нужно выложиться полностью.

Что можно сказать про Квартальнова и отличия системы Крэйга и сегодняшнего хоккея? У Дмитрия Вячеславовича такая система скорее от простоты, поэтому сильно привыкать не приходится, да, он нам что-то своё пытается, так скажем, вбить в голову, и, я думаю с каждой игрой, с каждым днём всё больше это получается», — сказал Пышкайло в интервью Sport5.by.

Напомним, заключительный матч майского турне состоится сегодня, 16 мая, в Минске. Беларусь сыграет с «Россией 25» в 19:10 мск.