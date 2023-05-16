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Тренер сборной Беларуси Квартальнов: благодарны сборной России, что даёт возможность расти

Тренер сборной Беларуси Квартальнов: благодарны сборной России, что даёт возможность расти
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Главный тренер сборной Беларуси Дмитрий Квартальнов высказался о суперсерии со сборной «Россия 25».

«Все игры были хорошими по содержанию. Мы очень благодарны сборной России, что дает нам возможность расти. Если посмотреть на нашу линию обороны, то это же еще совсем мальчишки. Это колоссальный опыт, когда ты играл в молодежных командах – и выходишь сразу на таком уровне. Мы же понимаем, что наш соперник – это, своего рода, элита российского хоккея. Мы планировали подпускать молодых на одну-две игры, но получилось так, что некоторые провели и по семь-восемь матчей. Я благодарен тем ребятам, кто откликнулся на вызов в сборную, они молодцы. Есть у нас лидеры, которые львиную долю матча проводят на льду и помогают нашей молодежи», — приводит слова Квартальнова пресс-служба Федерация хоккея Республики Беларусь.

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