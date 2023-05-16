Фетисов — о чемпионате мира: возмущён, что мы показываем и обсуждаем этот турнир

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов рассказал о своём отношении к проходящему в Финляндии и Латвии чемпионату мира.
«Интересуюсь ли я чемпионатом мира, который сейчас проходит без России? Нет, я возмущён, что мы показываем сейчас этот турнир, ещё и обсуждаем. Считаю, что это очень неправильно. И я, на самом деле, возмущаюсь решением, кто их принимал и зачем это надо.
Флаги России и Беларуси запрещены на ЧМ-2023? Ещё раз говорю: я возмущён вообще, что мы эту тему обсуждаем в таком формате. Так что я считаю, что это безобразное решение. Надо срочно это дело закрывать», — приводит слова Фетисова «ВсёПроСпорт».
Групповые матчи чемпионата мира проходят с 12 по 23 мая, четвертьфиналы турнира состоятся 25 мая. Турнир завершится играми за медали в воскресенье, 28 мая.
- 16 мая 2023
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