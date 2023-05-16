«Цены — рехнуться! Почему пиво такое дорогое?» ЧМ по хоккею в Финляндии оброс проблемами

Команды недовольны качеством льда на арене за € 120 млн, а болельщики ищут способы не разориться на поездке в Тампере.

Пока латвийская часть чемпионата мира по хоккею – 2023 рискует не окупиться и испытывает чудовищные проблемы с посещаемостью (в Риге даже сборная Латвии теряет аудиторию с каждым днём, на матч с Чехией пришло меньше зрителей, чем на игру Германии с США в Тампере), в финской части столкнулись со сложностями иного толка.

«Цены — рехнуться! Даже в Швейцарии дешевле»

Болельщики наслаждаются хоккеем и великолепной погодой, но находятся в неприятном потрясении от цен. Инфляция ударила по всему, даже цены на самый ходовой товар чемпионатов мира – пиво – выросли по сравнению с прошлым годом. Было € 8,9, стало € 9,2, а в фан-зоне и вовсе € 11! В Риге же выпить пенного можно всего за € 6.

«Цены – рехнуться! Даже в Швейцарии они не такие высокие. Особенно на пиво, не понимаем, почему оно такое дорогое», — приводит слова болельщика из Швейцарии Iltalehti.

Для финнов посетить мировое первенство – тоже существенная нагрузка на кошелёк. «Отели, напитки, всё чертовски дорого. На чемпионате мира цены в два раза выше обычного», — рассказывает Харри Валконен в интервью Yle. Рестораторы и продавцы оправдывают цены тем, что из-за роста стоимости жизни дешевле продавать не получается.

Мика Мякеля из Турку выиграл билеты на матч Финляндии и Швеции, но за три ночи в отеле Тампере с него запросили около € 1500 на семью. «Мы с женой посмотрели предложения отелей, цены в ресторанах и были, мягко говоря, шокированы. Могу сказать, что никогда больше не приеду в Тампере», — говорит Мякеля.

Чтобы сэкономить € 500, его семье пришлось останавливаться в Хельсинки, до которого ехать 180 км. В Тампере же сейчас цены за ночь в гостинице колеблются от € 243 до € 525.

Другой необычный способ сократить расходы нашли журналисты Ilta Sanomat. На матчах Финляндии нижний ярус за одними из ворот заполнен сотнями людей в одинаковых белых футболках. Это участники промышленно-торговой выставки, которая также проходит в Тампере в эти дни. Билет на неё стоит дешевле, чем билет на матч, к тому же на выставке ещё и вкусно кормят.

Французский болельщик Матьё Гренер на цены не жалуется, но разочарован тем, что не смог найти в ресторанах Страны озёр рыбных блюд. «Я люблю рыбу, но здесь её нигде не купить. Очень, очень странно. Я был в нескольких ресторанах в центре Тампере, но не смог её найти.

Сам город приятный, рад, что турнир проходит здесь. Цены нормальные, у нас во Франции примерно такие же. Здорово, что тут везде можно расплатиться картой, во Франции во многих местах принимают только наличку», — отметил Гренер.

Лёд на арене за € 120 млн не выдерживает повышенной нагрузки

Есть претензии к организаторам и у хоккеистов. В Тампере установилась солнечная и практически летняя погода, и качество льда на современной «Нокиа Арене», строительство которой два года назад обошлось в € 120 млн, оставляет желать лучшего.

«На арене проходят по три матча в день, на улице тепло. Шайба скачет, но все команды находятся в равных условиях», — поделился нападающий сборной Суоми Микко Лехтонен.

«Лёд мягкий, но в прошлом году было так же», — заметил Теэму Хартикайнен.

«Когда на улице тепло, лёд становится рыхлым. Кататься нормально, но появляется много снежной крошки. А вот борта странные, шайба иногда подскакивает на метр в воздух», — считает капитан команды Марко Анттила.

«На утренних раскатках на тренировочной арене лёд ещё хуже», — отмахивается от вопросов Юсси Олкинуора.

«Мы слишком легко теряем шайбу, потому что она постоянно скачет. Мы могли бы гораздо больше играть в пас, если бы лёд был лучше. Но что есть, то есть, приходится приспосабливаться. На утренних тренировках лёд отличный, мы на таком хорошем льду давно не катались. Сам лёд очень высокого качества, но, когда на арене одна за другой идут тренировки и матчи, это сказывается», — отметил главный тренер сборной Швеции Сэм Халлам.