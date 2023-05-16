Кожевников: удивило, что в тени «России 25» оказалась победа ЦСКА в Кубке Гагарина

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал турне «России 25» и удивился, что ЦСКА после победы в Кубке Гагарина «пропал» в медийном плане.
«Тур сборной «Россия 25» идёт «на ура», но об этом уже многое сказано. Больше меня удивило то, что в тени этого турне оказалась победа ЦСКА в розыгрыше Кубка Гагарина.
У нас был отличный плей-офф, армейцы Москвы красиво его выиграли, молодцы! Но завершился Кубок — и ЦСКА как-то пропал. Промелькнуло интервью форварда Полтапова, очень интересного парня, но там задавались такие вопросы, от которых уши вяли. Неужели у нас не осталось журналистов, которым интересен хоккей и которые могут интересно спросить о нашей игре, помочь молодой звезде в развитии?
Ещё некоторые игроки ЦСКА сходили с Кубком Гагарина на футбол, но это выглядело как трудовая повинность. И я могу их понять: современный российский футбол — зрелище тяжёлое. Его свидетелям надо доплачивать молоком — за вредность», — сказал Кожевников в интервью Russia-Hockey.ru.
Напомним, сегодня, 16 мая, на «Чижовка-Арене» в Минске пройдёт заключительный матч между сборной «Россия 25» и командой Беларуси.
- 16 мая 2023
-
20:21
-
20:15
-
20:10
-
19:59
-
19:46
-
19:39
-
19:30
-
19:16
-
19:07
-
18:50
-
18:41
-
18:33
-
18:32
-
18:09
-
18:00
-
17:47
-
17:32
-
17:18
-
17:10
-
17:01
-
17:00
-
16:43
-
16:35
-
16:26
-
16:12
-
15:50
-
15:22
-
15:19
-
14:56
-
14:45
-
14:22
-
13:41
-
13:11
-
13:06
-
12:35