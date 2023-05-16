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Третьяк ответил на вопрос, можно ли называть Суперсерией матчи со сборной Беларуси

Третьяк ответил на вопрос, можно ли называть Суперсерией матчи со сборной Беларуси
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Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк ответил на вопрос, можно ли считать Суперсерией матчи со сборной Беларуси.

«Можно ли назвать это противостояние Суперсерией? Вы знаете, я думаю, что Суперсерия – это игры 1972 года, поэтому не надо. Можно сказать, что это серия матчей, потому что мы играем с одной и той же командой. Это серия матчей, так можно говорить. Но для каждого болельщика Суперсерия – это когда играют ведущие хоккеисты и команды суперлиг. 1972 год, 1974 год, матчи с Канадой – вот это Суперсерии. Не принижая достоинство этих матчей, но это игры между сборными России и Беларуси.

Это международные матчи между двумя командами. Тренеры сделают выводы на будущее из этих игр о том, кто и как себя проявил, звенья и так далее, какие есть ошибки с дисциплиной или при игре в большинстве и меньшинстве. Самое главное, что мы смотрим игроков и популяризируем наш спорт в разных городах. Вы сами видели, что это большой праздник и ходит много людей на трибуны. Это турне очень важно, и оно проводится не только для игроков, но и для болельщиков», — передаёт слова Третьяка корреспондент «Чемпионата» Егор Литавор.

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