Третьяк ответил на вопрос, можно ли называть Суперсерией матчи со сборной Беларуси

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк ответил на вопрос, можно ли считать Суперсерией матчи со сборной Беларуси.

«Можно ли назвать это противостояние Суперсерией? Вы знаете, я думаю, что Суперсерия – это игры 1972 года, поэтому не надо. Можно сказать, что это серия матчей, потому что мы играем с одной и той же командой. Это серия матчей, так можно говорить. Но для каждого болельщика Суперсерия – это когда играют ведущие хоккеисты и команды суперлиг. 1972 год, 1974 год, матчи с Канадой – вот это Суперсерии. Не принижая достоинство этих матчей, но это игры между сборными России и Беларуси.

Это международные матчи между двумя командами. Тренеры сделают выводы на будущее из этих игр о том, кто и как себя проявил, звенья и так далее, какие есть ошибки с дисциплиной или при игре в большинстве и меньшинстве. Самое главное, что мы смотрим игроков и популяризируем наш спорт в разных городах. Вы сами видели, что это большой праздник и ходит много людей на трибуны. Это турне очень важно, и оно проводится не только для игроков, но и для болельщиков», — передаёт слова Третьяка корреспондент «Чемпионата» Егор Литавор.