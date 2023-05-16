Третьяк: игры с Беларусью очень интересны болельщикам. Проведём их и в следующем году

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк рассказал, что игры национальной команды России со сборной Беларуси планируются и в следующем году.
«В первую очередь надо сказать слова благодарности нашим спонсорам, которые нам действительно помогают проводить эти соревнования. Надо сказать большое спасибо и Федерации хоккея Беларуси за то, что они собрали хорошую команду, которая конкурирует с нами. Хоккей проходит на высоком уровне, очень интересном для болельщиков. Сегодняшний матч также показывает, что команды хотят играть и показывают интересный хоккей.
Думаю, что и на следующий год мы также будем проводить эти соревнования в разных городах. Знаю, что уже и Самара просит, и ещё многие города. Для нас очень важно играть, потому что нужно смотреть на наших молодых игроков. Эти игры очень важны, потому мы их и проводим.
Действительно, серия тяжёлая, потому что столько матчей, но я хочу сказать, что у каждой команды есть резерв. Есть кем заменить, а хоккей без травм невозможен. Конечно, когда накапливается усталость, тогда происходят и травмы. От этого никуда не денешься. Мы примем решение, какие города нас пригласят и сколько матчей будет сыграно. Разговор будет идти между федерациями», — передаёт слова Третьяка корреспондент «Чемпионата» Егор Литавор.
- 16 мая 2023
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