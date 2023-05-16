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Вратарь «Торонто» Самсонов рассказал о своём состоянии после травмы

Вратарь «Торонто» Самсонов рассказал о своём состоянии после травмы
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Российский голкипер «Торонто Мэйпл Лифс» Илья Самсонов рассказал, что получил травму шеи в моменте столкновения со своим одноклубником Люком Шенном в третьем матче с «Флоридой Пантерз» (2:3 ОТ).

«Те два дня после повреждения я чувствовал себя плохо. Сейчас мне уже лучше. Я катался один раз перед последней игрой. Но в этом ничего сумасшедшего, это просто спорт», — приводит слова Самсонова портал Russian Machine Never Breaks.

Напомним, Самсонов пропустил два последних матча серии второго раунда плей‑офф НХЛ с «Флоридой» (1-4) из-за травмы. В розыгрыше Кубка Стэнли Илья провёл за канадский клуб девять матчей, в которых одержал четыре победы с 89,8% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 3,13.

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