Давыдов: скоро мир поймёт, какая это бессмыслица — чемпионат мира без России

Трёхкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов подвёл итоги серии между сборными «России 25» и Беларуси и выразил надежду на скорое возвращение россиян к выступлениям на чемпионатах мира по хоккею.

«Много десятилетий май для нашей страны — время национального хоккея. Поэтому турне Россия — Беларусь считаю полезным, оно не позволило «железому занавесу» забрать у нас сборную России. Конечно, мне хотелось бы увидеть нашу сборную в оптимальном составе. Но после очень тяжёлого клубного сезона собирать всех возрастных игроков, наверное, было нецелесообразно. Был сделан выбор в пользу смешанной команды — из первого, второго и, как раньше говорили, олимпийского составов. Игроки получили хороший опыт, турне мне понравилось.

Серия была очень напряжённой, соперник оказался сверхмотивирован. Как следствие, были и травмы. Ещё понравилось, что оказались задействованы города из российской глубинки — Тула и Красноярск. Столицы в этом сезоне могли и устать от хоккея, а тут свежее дыхание. Это плюс всего турне. Что не понравилось? Прежде всего то, что наша сборная вновь не допущена до чемпионата мира. Но я не думаю, что такая ситуация затянется. Пройдут какие-то месяцы, и мир поймёт, какая это бессмыслица — чемпионат мира без России», — цитирует Давыдова Russia-Hockey.ru.

В восьми матчах между сборными россияне одержали шесть побед и стали обладателями Кубка Победы. Одно поражение состоялось в Астане на турнире Qazaqstan Hockey Open (4:7), ещё одно — во встрече в Минске (2:3).