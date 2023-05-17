Давыдов: скоро мир поймёт, какая это бессмыслица — чемпионат мира без России

Трёхкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов подвёл итоги серии между сборными «России 25» и Беларуси и выразил надежду на скорое возвращение россиян к выступлениям на чемпионатах мира по хоккею.
«Много десятилетий май для нашей страны — время национального хоккея. Поэтому турне Россия — Беларусь считаю полезным, оно не позволило «железому занавесу» забрать у нас сборную России. Конечно, мне хотелось бы увидеть нашу сборную в оптимальном составе. Но после очень тяжёлого клубного сезона собирать всех возрастных игроков, наверное, было нецелесообразно. Был сделан выбор в пользу смешанной команды — из первого, второго и, как раньше говорили, олимпийского составов. Игроки получили хороший опыт, турне мне понравилось.
Серия была очень напряжённой, соперник оказался сверхмотивирован. Как следствие, были и травмы. Ещё понравилось, что оказались задействованы города из российской глубинки — Тула и Красноярск. Столицы в этом сезоне могли и устать от хоккея, а тут свежее дыхание. Это плюс всего турне. Что не понравилось? Прежде всего то, что наша сборная вновь не допущена до чемпионата мира. Но я не думаю, что такая ситуация затянется. Пройдут какие-то месяцы, и мир поймёт, какая это бессмыслица — чемпионат мира без России», — цитирует Давыдова Russia-Hockey.ru.
В восьми матчах между сборными россияне одержали шесть побед и стали обладателями Кубка Победы. Одно поражение состоялось в Астане на турнире Qazaqstan Hockey Open (4:7), ещё одно — во встрече в Минске (2:3).
- 17 мая 2023
-
14:20
-
14:00
-
13:46
-
13:05
-
12:40
-
12:20
-
12:00
-
11:45
-
11:15
-
11:05
-
10:25
-
09:55
-
09:35
-
09:15
-
09:00
-
09:00
-
08:40
-
08:25
-
05:37
-
04:25
-
01:40
- 16 мая 2023
-
23:59
-
23:45
-
23:38
-
23:30
-
23:04
-
22:55
-
22:43
-
22:41
-
22:31
-
22:25
-
22:06
-
22:00
-
21:45
-
21:42