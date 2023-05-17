Председатель ФХРБ — о серии с «Россия 25»: уверен, в следующем сезоне всё это продолжится

Председатель Федерации хоккея Белоруссии Александр Богданович подвёл итоги серии матчей с командой «Россия 25». В восьми матчах между сборными россияне одержали шесть побед и стали обладателями Кубка Победы.

«Все было супер, очень большой опыт для хоккеистов и радость для болельщиков. Радует взаимодействие с ФХР, то, что в такое непростое время мы друг друга поддерживаем. Это только начало совместного развития. Уверен, в следующем сезоне всё это продолжится. Хотим ли заявить еще один белорусский клуб в КХЛ? Нет, мы сейчас оптимально присутствуем на хоккейном рынке. С ФХР полностью взаимодействуем на уровне детского хоккея МХЛ, сейчас будем продумывать совместный турнир в рамках ВХЛ», — цитируют Богдановича «Известия».

Подопечные Романа Ротенберга одержали победу в шести из восьми встреч с командой Дмитрия Квартальнова. Одно поражение состоялось в Астане на турнире Qazaqstan Hockey Open (4:7) и во встрече накануне (2:3).