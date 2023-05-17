Канада не испытала проблем в матче чемпионата мира с Казахстаном

В Риге на стадионе «Арена-Рига» прошёл матч чемпионата мира (группа В) между сборными Канады и Казахстана. Победу со счётом 5:1 одержали канадцы.
В первые восемь минут первого периода дубль Лоусона Круза и шайба Маккензи Уигара сделали счёт 3:0 в пользу сборной Канады. На 10-й минуте периода Адиль Бекетаев с передач Самата Данияра и Евгения Рымарева одну шайбу отыграл. На последней минуте периода Джо Велено с передачи Сэмми Бле сделал счёт 4:1.
Во втором периоде команды голов не забили.
На второй минуте третьей двадцатиминутки Сэмми Бле с передач Джо Велено и Милана Лучича довёл счёт до крупного.
В следующем матче Канада встретится со сборной Швейцарии 20 мая, начало матча – в 16:20 мск. Сборная Казахстана сыграет со Словакией 19 мая в 20:20 мск.
- 17 мая 2023
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