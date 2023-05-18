Джиошвили: благодарен Кудашову за доверие, его роль в развитии моей карьеры неоценима

Нападающий «Динамо» Максим Джиошвили высоко оценил роль главного тренера московского клуба Алексея Кудашова в своей карьере. Прошедший сезон стал самым результативным в карьере форварда в КХЛ.

«Нельзя сказать, что у нас всё получилось, ведь мы потерпели досадное поражение от «Торпедо». Нам нужно лучше готовиться, только через работу мы можем стать сильнее. Я очень рад, что Алексей Николаевич [Кудашов] остался с нами, я ему и всему тренерскому штабу очень благодарен за то, что они поверили в меня и дали шанс представлять «Динамо». Роль Алексея Николаевича в развитии моей карьеры неоценимая, по десятибалльной системе 10 из 10», — цитирует Джиошвили ТАСС.

Отметим, что по окончании сезона руководство «Динамо» объявило о продлении контрактов с тренерским штабом клуба.

В прошедшем регулярном чемпионате КХЛ Джиошвили провёл 62 матча и набрал 27 (16+11) очков. В плей-офф нападающий отметился двумя заброшенными шайбами в шести матчах.