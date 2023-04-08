«Хочу доделать работу до конца». Первое интервью с Кудашовым после продления контракта

Московское «Динамо» завершило своё выступление в плей-офф КХЛ ещё в начале марта, в серии первого раунда в шести матчах уступив «Торпедо» (2-4). На протяжении следующего месяца главной темой, связанной с будущим столичного клуба, был поиск ответа на вопрос – будут ли продлены контракты с главным тренером Алексеем Кудашовым и членами его тренерского штаба. В течение месяца вокруг 51-летнего специалиста ходили различные слухи, и наконец 7 апреля бело-голубые официально объявили о сохранении и даже увеличении тренерского штаба Кудашова.

В первом интервью после объявления о продлении контракта, которое известный тренер дал «Чемпионату», Кудашов поделился эмоциями после завершения этой истории, подробно рассказал об изменениях в своём тренерском штабе и рассказал, какие изменения могут произойти в «Динамо» в межсезонье.

«Наша задача — довести работу до логического конца»

— На протяжении всего последнего месяца очень активно муссировалась история относительно вашего будущего в «Динамо». Насколько довольны долгожданным разрешением ситуации и официальным продлением сотрудничества с московским клубом?

— На самом деле, ещё месяц назад об этом впервые объявили, потом во второй раз сказали, что контракт будет продлён, и вот, наконец, это третий раз. Да, долго не было официальной информации, но мы проводили тренировки, занимались селекционными вопросами, поэтому наша работа ни в коем случае не прекращалась. Всё шло своим чередом.

— Глядя на всю эту историю, происходившую вокруг вас, даже некоторые болельщики «Динамо» задавались вопросом — зачем вам всё это нужно, ведь без работы вы бы точно не остались. Можете рассказать, почему вам всё-таки хотелось остаться и продолжать работу именно в этом клубе?

— Наверное, я так сформулирую своё видение. Во-первых, для всех членов нашего тренерского штаба «Динамо» — это не пустой звук. За два года был проделан колоссальный объём работы. Мы продолжаем придерживаться той философии и того плана, которые были заданы с первого года. И мне хочется доделать работу до конца. Да, все прекрасно понимают, что этот наш продолжающийся динамовский сериал некрасив. Он не улучшает имидж клуба и серьёзно на всё влияет, но наша задача заключается в том, чтобы довести работу до логического конца.

— В глубине души вы рассчитываете на нормализацию ситуации в следующем сезоне, что позволило бы полностью сосредоточиться на исключительно хоккейных вещах?

— Любая ситуация рано или поздно чем-то заканчивается (смеётся). Моя задача как тренера — не обращать внимания на всё это. Я как был, так и сейчас остаюсь полностью сконцентрирован только на хоккее и стараюсь заниматься исключительно своей командой.

«Индивидуальная работа в «Динамо» была необходима ещё два года назад. Альквиста на всех не хватало»

— Вы не отказались ни от одного своего помощника, с которыми у вас сложился очень сбитый тренерский штаб, хотя некоторые люди вас к этому очень активно подталкивали. Для вас было принципиально продолжать работу в клубе именно с этими людьми?

— Вы знаете, не совсем правильно говорить, что принципиально именно с этими людьми. В первую очередь важно, что они качественно и очень хорошо выполняют свой фронт работ. Если бы кто-то из них не выполнял свои обязанности или делал это плохо, то, разумеется, были бы произведены перестановки. Здесь не бывает друзей. Тут нужны профессионалы. Я вам скажу больше того – в тренерском штабе произошли изменения. Мы его усилили в плане общефизической подготовки. И тут есть определённые нюансы.

Алексей Кудашов (второй справа) Фото: Григорий Соколов, photo.khl.ru

— Спортивный директор клуба Алексей Сопин уже раскрыл фамилию нового тренера: им стал неизвестный широкому кругу болельщиков Александр Ахлаткин. Расскажите подробнее, почему ваш выбор пал именно на этого специалиста.

— Это молодой парень, который имеет большое заграничное образование. Знаком с американскими системами тренировочного и реабилитационного процессов и подготовки команд. На протяжении долгого времени он занимался индивидуальной работой со многими хоккеистами. Также у него есть большой опыт функциональной подготовки, как индивидуальной, так и командной.

— Как они будут делить функциональные обязанности с Ларс-Йораном Альквистом, который ранее единолично отвечал за физическую подготовку?

— Александр будет больше заниматься функционалом и индивидуальной работой с игроками, потому что существуют командные тренировки по ОФП и существуют индивидуальные тренировки. Мы неоднократно говорили об индивидуальной работе с молодыми игроками. И это был план, который мы долго не могли реализовать.

В «Динамо» большое количество молодых хоккеистов, и мы продолжаем заниматься их развитием. Для этого и нужна индивидуальная работа с каждым игроком. Их много, а Ларс был один, и у него не хватало времени на каждого. Он просто не мог подолгу заниматься с каждым хоккеистом в отдельности. Поэтому и было принято решение усилить это направление тренерского штаба.

— Когда на одной из пресс-конференций вы говорили об изучении заокеанского опыта подготовки, имели в виду как раз усиление индивидуального подхода?

— Не совсем. Индивидуальная работа с игроками уже два года назад была необходима, и сейчас мы к этому наконец пришли. Когда мы говорим об опыте НХЛ, подразумевается, что технологии не стоят на месте, появляются новые методы и системы тренировок, как силовых, так и функциональных. Они более энергосберегающие, но не менее эффективны. Сейчас мы ждём, каким у нас будет следующий сезон. Он удлиняется, и поэтому поддержание физической подготовки должно строиться чуть по-другому, как и вообще подготовка команды. Не как раньше, когда сначала ударный цикл, а потом на спад. Сейчас необходимо более равномерное распределение нагрузки по всему сезону.

«В НХЛ нет такого количества молодёжи. В России другая система подготовки»

— Сейчас команда продолжает тренироваться, несмотря на очень давний вылет из плей-офф. В этой связи у многих возникает вопрос — зачем это вообще нужно делать. Речь не о выполнении контрактных обязательств, здесь как раз всё понятно. Речь о том, какой в этом смысл, ведь в той же НХЛ нет подобной практики?

— В НХЛ и нет такого количества молодёжи. Вот вам пример. У нас сейчас за океан уехал Богдан Тринеев, и я каждый день нахожусь с ним на связи. Хоть там и рассказывают о развитии игроков, но по большому счёту Богдан там никому не принадлежит. За три недели с ним не говорил ни один тренер.

У молодых игроков идёт постоянное развитие, и они должны понимать, что они делают. Это ещё не взрослые хоккеисты, которые уже сформировались. Поэтому у нас немного другая система подготовки, и нам нужно продолжать тренировки даже после сезона. То же самое касается и летней подготовки, когда не у всех игроков есть возможность арендовать поблизости лёд.

Что у нас происходит сейчас? Мы четыре раза в неделю выходим на лёд и так же работаем с игроками в зале над их физическим состоянием. Они занимаются не тем, что делали в сезоне, а просто поддерживают свою форму. А дальше каждому игроку будут разосланы индивидуальные программы подготовки на лето.

— При подготовке к следующему сезону всё остаётся без изменений — сначала лагерь развития, а затем начало сбора в Нижегородской области?

— Лагерь развития обязательно будет, потому что он нам необходим. У нас большая плеяда игроков, начиная от 2005 года рождения и заканчивая 2000-м, которые должны иметь возможность провести дополнительную работу, потому что вот они точно не могут снять лёд и заниматься самоподготовкой. Они будут развиваться как в зале, так и на льду. Взрослые игроки будут готовиться самостоятельно.

Сбор снова состоится в Нижегородской области. Но ответ на вопрос, какой будет подготовка, зависит от того, каким будет следующий сезон. Но она точно будет скорректирована. С обновлённым тренерским штабом мы уже работаем над этим планом, но говорить какие-то конкретные вещи довольно рано.

Алексей Кудашов Фото: Сергей Бабунов, photo.khl.ru

— Говоря о предсезонном сборе, возникает ещё один вопрос – нужно ли вообще взрослым игрокам вроде того же Ильи Каблукова так долго готовиться к сезону вместе с командой? В НХЛ приехали в тренировочный лагерь, провели немного времени и отправились играть сезон.

— Ну, как ни пляшите, а там всё равно есть месяц на подготовку к сезону. Сначала двухнедельный ударный цикл, потом шесть-семь контрольных матчей и старт чемпионата. Но здесь вопрос нужно ставить иначе. Лига примет решение – мы перестроимся на это. А сейчас мы видим своих игроков и понимаем, что не всегда они могут подготовиться самостоятельно. Не все ещё понимают, как это нужно делать.

Вы правильно сказали, что взрослые игроки знают, что нужно делать, они летом нанимают тренеров и готовятся. Но кто-то этого ещё не понимает. Мы двигаемся к этому, но тут всё зависит от лиги. Если лига скажет, что сокращаем сбор, то нам как тренерам от этого будет только легче. Значит, игроки должны будут приезжать в расположение команды уже подготовленными.

Сейчас же к игрокам нужен разный подход. У нас 2005 год ещё только школу заканчивает, ЕГЭ сдают, и там ветер в голове гуляет. Они ещё не то что не знают, как сами готовиться, так пока даже не всегда могут правильно выполнить то, что им показывают.

«Вокруг нас всё шумит, но мы следуем вектору»

— У вас есть какие-то пожелания к лиге относительно улучшения логистики календаря следующего чемпионата, исходя из опыта нынешнего сезона?

— Могу сказать конкретно по «Динамо», чего бы мне не хотелось видеть в следующем сезоне. Вот сейчас я смотрю на календарь наших матчей в октябре – начали месяц со спаренных игр, через день началась шестиматчевая серия встреч день через день, затем ещё были четыре таких отрезка по пять матчей с переездами. Хотелось бы видеть более ровный график, чтобы хотя бы четыре матча через день, но после такой серии было два дня паузы. Нужен небольшой передых. Для этого можно и чуть раньше начать, и чуть позже закончить, чтобы было больше времени. Сам же факт большого количества матчей – это хорошо.

— Есть ли уже понимание, на сколько процентов нужно обновлять команду в ходе межсезонья?

— Поменяется несколько человек в атаке и несколько в обороне. Сейчас не хотелось бы называть конкретных фамилий.

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— Но изменения будут минимальными?

— Конечно. Мы же не случайно работаем, а идём согласно нашему плану. Вокруг нас всё шумит, но мы с первого дня задали вектор и ему следуем. У нас нет никаких шараханий в сторону.

— В условиях нового лимита на легионеров уже определились с концепцией того, как нужно идти в сезон — один иностранный защитник и два нападающих или два иностранца в защите и один в атаке?

— Здесь же всё зависит от рынка. Если мы найдём качественного российского защитника, то концепция может измениться. Пока тут нет чёткого ответа.

— На одной из пресс-конференции вы сказали, что в плей-офф вас разочаровали ряд игроков, которые сыграли слабее, чем вы от них ждали. Вы нашли для себя ответ, почему это произошло?

— Мы сейчас проводим личные беседы, не только с этими игроками, но и вообще со всей командой. Проводится анализ, подводится итог, и ищутся причины того, что было не так в плей-офф. В течение всего этого постсезонного периода как раз и занимаемся данной работой.

— Как будет строиться дальше работа с санкт-петербургским «Динамо»? Год назад вы уже подключали к главной команде тройку Карпов — Синяткин — Давыдов. Очень интересные и перспективные ребята, в частности, какова ситуация с ними?

— На данный момент как раз и идёт обсуждение вопроса, как будет строиться дальнейшее взаимодействие. Говоря же о перечисленных вами ребятах, то шанс мы им дадим, а дальше всё зависит от них.

— Один из самых интересных молодых игроков московского «Динамо» Игорь Чернышов пропустил плей-офф в МХЛ из-за неприятной травмы. Как проходит его восстановление?

— На самом деле, помимо Чернышова, у нас и Шараканов получил травму, и ещё два игрока получили повреждения. На эту группу игроков за два последних года выпала огромная нагрузка. Они у нас играли и за юниорскую сборную, и за молодёжную сборную, и в клубе МХЛ, и с нами тренировались. Они два года практически не отдыхали.

Поэтому перегруз ребят, которые ещё только растут и развиваются, собственно, и привёл к череде травм. Сейчас они должны вздохнуть, чтобы нормально подойти к следующему сезону. У Игоря действительно была неприятная операция, и мы надеемся, что он будет готов к сезону. Но ему, помимо самого восстановления от травмы, нужно ещё и набрать мышечный корсет, чтобы плечо держалось и больше не подвергалось опасности.

У многих ребят были микроповреждения. Сейчас им нужно набраться сил и подойти к лагерю развития, а дальше уже – кто куда пойдёт. В первую команду будет привлечена большая группа ребят, а кто-то останется с командой ВХЛ и молодёжной командой. Это уже обычный процесс, который продолжается на протяжении двух последних лет.

Алексей Кудашов на тренерском мостике «Динамо» Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

«Тренд в КХЛ будет за тем, кто даёт результат»

— Насколько активно сейчас следите за продолжением плей-офф — на какие тенденции обращаете внимание?

— Слежу за всеми играми – от начала и до конца. Для меня это очень интересно. Если говорить о тенденциях, то для меня здесь нет ничего нового. Всё понятно. Но мне просто интересно, как и в каких ситуациях ведут себя команды.

— В этом плей-офф двумя наиболее обсуждаемыми командами стали «Адмирал» Тамбиева и «Торпедо» Ларионова. Две противоположные системы. На ваш взгляд — какая из этих команд может задать некий тренд лиги?

— Давайте рассмотрим «Адмирал» Тамбиева. Сейчас о нём говорят, что он играет в очень закрытый хоккей, от обороны через контратаки. Но как он играл два года назад или даже год назад? Он играл в очень активный, быстрый и прогрессивный хоккей. Каждый тренер отталкивается от своего подбора хоккеистов. И надо отдать должное этим тренерам, которые хорошо использовали возможности своих игроков. Я уже не раз говорил о нашей тренерской школе. Все молодцы.

Тамбиев понял, за счёт чего можно добиться результата. Ларионов тоже понял, как добиться результата. Это здорово. А что касается тренда, то вы понимаете, тренд всегда будет за тем, кто даёт результат. Как бы ты хорошо ни играл в обороне или в атаке, но если не будет результата, то и тренд развиваться не будет.