«Для меня это новый вызов». Волков — о переходе из СКА в минское «Динамо»

Форвард Александр Волков прокомментировал свой переход из СКА в стан минского «Динамо». Напомним, армейцы получили Сергея Сапего и Владимира Алистрова.

«Рад стать игроком минского «Динамо». Прекрасные впечатления. О клубе и городе наслышан. В Минске одни из лучших болельщиков в лиге. Для меня это новый вызов. Хочу показать игру высокого уровня, стать одним из лидеров команды, чтобы помогать побеждать и идти к высоким целям. Уверен, в «Динамо» всё получится.

Что рассказывал Степан Фальковский? Планировал на днях ему позвонить. Пусть пока отдохнёт после турнира сборных. Когда в первый раз приехал в Минск, был впечатлён: всё аккуратно, красиво. И про болельщиков уже говорил. На «Минск-Арене» всегда классная атмосфера. Когда играл за СКА, то чувствовалось, что тяжелее соперничать, когда у команды-хозяина такая поддержка. Так что жду, когда смогу сыграть на «Минск-Арене» за «Динамо».

С Седриком Пакеттом общался? Конечно, мы знакомы. Знаю, что он перешёл в московское «Динамо». Не сказать, что близко общались. После матчей в минувшем сезоне немного поговорили. Но сейчас на связь не выходил. Потому что меньше суток прошло после перехода, всё быстро произошло. Даже не было времени на общение с кем-то. Ещё успеем поговорить.

Знаком ли с Дмитрием Квартальновым, его системой и требованиями? Лично незнаком, но, разумеется, наслышан о нём. Дмитрий Вячеславович – опытный и авторитетный тренер, знает, чего хочет. Известен своей требовательностью. Уверен, сезон будет интересным для болельщиков «Динамо», — приводит слова Волкова сайт «Динамо».

Волков в минувшем сезоне за СКА сыграл в регулярке 58 матчей, набрав 25 (14+11) очков. В плей-офф на счету Александра 11 игр и 5 (3+2) баллов, показатель полезности «+2».