Овечкину на церемонии закрытия сезона КХЛ подарили сертификат на автомобиль

Директор по связям с общественностью АО «АвтоВАЗ» Сергей Ильинский вручил капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину сертификат на автомобиль Lada Niva Travel KHL.

Подарок был вручён во время церемонии закрытия сезона Континентальной хоккейной лиги. Сначала сертификат на автомобиль получил форвард СКА Дмитрий Яшкин, которому Овечкин вручал награды лучшему снайперу и лучшему бомбардиру регулярного чемпионата КХЛ. Затем Ильинский сообщил, что такой же сертификат вручается и капитану «Вашингтон Кэпиталз».

Александр Овечкин — обладатель Кубка Стэнли 2018 года, трёхкратный чемпион мира (2008, 2012, 2014). На церемонию закрытия сезона-2022/2023 КХЛ 37-летний форвард пришёл с супругой Анастасией.