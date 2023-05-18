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Овечкин высказался о подаренном ему автомобиле

Овечкин высказался о подаренном ему автомобиле
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Нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал о своей реакции на подаренный ему автомобиль и оценил игру форварда Дмитрия Яшкина.

«В том году по определённым обстоятельствам не получилось приехать на церемонию, а сейчас Алексей Морозов позвонил. Я с удовольствием приехал. Всё круто, весело. Был ли у меня автомобиль российского производства? Конечно. У отца были «Жигули», по-моему, «Шестёрка». Был приятно удивлен такому призу. Пока не придумал, что буду делать с ним.

Рад за Диму [Яшкина]. Он восстановился после тяжелейшей травмы, показал, что он на самом деле классный игрок. Доказал всем, что он прирождённый снайпер и бомбардир. Дай бог, чтобы он в следующем году продолжил играть так же», — приводит слова Овечкина «РИА Новости Спорт».

Напомним, во время церемонии закрытия сезона КХЛ Овечкину подарили сертификат на автомобиль Lada Niva Travel KHL.

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