Овечкин высказался о подаренном ему автомобиле

Нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал о своей реакции на подаренный ему автомобиль и оценил игру форварда Дмитрия Яшкина.
«В том году по определённым обстоятельствам не получилось приехать на церемонию, а сейчас Алексей Морозов позвонил. Я с удовольствием приехал. Всё круто, весело. Был ли у меня автомобиль российского производства? Конечно. У отца были «Жигули», по-моему, «Шестёрка». Был приятно удивлен такому призу. Пока не придумал, что буду делать с ним.
Рад за Диму [Яшкина]. Он восстановился после тяжелейшей травмы, показал, что он на самом деле классный игрок. Доказал всем, что он прирождённый снайпер и бомбардир. Дай бог, чтобы он в следующем году продолжил играть так же», — приводит слова Овечкина «РИА Новости Спорт».
Напомним, во время церемонии закрытия сезона КХЛ Овечкину подарили сертификат на автомобиль Lada Niva Travel KHL.
- 18 мая 2023
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