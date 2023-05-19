Бобровский — третий вратарь НХЛ с 1956 года с 50 сейвами в двух матчах плей-офф подряд

В эти минуты проходит первый матч серии финала плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимает «Флориду Пантерз». Встреча проходит в Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена». На момент написания новости в матче закончился третий овертайм, счёт — 2:2.

Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский принимает участие в игре и отразил уже 54 броска. В предыдущей игре россиянин смог отразить 50 бросков. Это произошло в пятой встрече серии с «Торонто» в полуфинале Восточной конференции.

Таким образом, россиянин стал лишь третьим голкипером с 1956 года, кому удалось совершить 50+ сейвов в двух матчах плей-офф подряд. Ранее это делали Юусе Сарос (в играх первого раунда с «Каролиной» в 2021 году) и Кёртис Джозеф (в двух матчах серии плей-офф в 1993 году).