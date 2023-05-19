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Бобровский — третий вратарь НХЛ с 1956 года с 50 сейвами в двух матчах плей-офф подряд

Бобровский — третий вратарь НХЛ с 1956 года с 50 сейвами в двух матчах плей-офф подряд
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В эти минуты проходит первый матч серии финала плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимает «Флориду Пантерз». Встреча проходит в Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена». На момент написания новости в матче закончился третий овертайм, счёт — 2:2.

Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский принимает участие в игре и отразил уже 54 броска. В предыдущей игре россиянин смог отразить 50 бросков. Это произошло в пятой встрече серии с «Торонто» в полуфинале Восточной конференции.

НХЛ - плей-офф. Финал - Восток. 1-й матч
19 мая 2023, пятница. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
2 : 3
ОТ
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Джарвис (Ахо, Бёрнс) – 19:48 (5x4)   1:1 Барков (Дюклер, Вераге) – 35:28 (5x5)   1:2 Вераге (Дюклер, Барков) – 37:43 (5x5)   2:2 Ноэсен (Джарвис, Нечас) – 43:47 (5x4)   2:3 Ткачук (Беннетт) – 139:47 (5x5)

Таким образом, россиянин стал лишь третьим голкипером с 1956 года, кому удалось совершить 50+ сейвов в двух матчах плей-офф подряд. Ранее это делали Юусе Сарос (в играх первого раунда с «Каролиной» в 2021 году) и Кёртис Джозеф (в двух матчах серии плей-офф в 1993 году).

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