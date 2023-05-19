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Бобровский совершил 50 сейвов во втором матче плей-офф подряд

Бобровский совершил 50 сейвов во втором матче плей-офф подряд
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В эти минуты проходит первый матч серии финала плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимает «Флориду Пантерз». Встреча проходит в Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена». На момент написания новости в матче идёт овертайм, счёт — 2:2.

Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский принимает участие в игре и отразил уже 53 броска. В предыдущей игре россиянин также смог отразить минимум 50 бросков. Это произошло в пятой встрече серии с «Торонто» в полуфинале Восточной конференции.

«Каролина» и «Флорида» проводят самый продолжительный матч в текущем сезоне НХЛ. Предыдущий рекорд сезона был установлен в матче «Даллас» – «Миннесота». Команды провели на льду 92 минуты и 20 секунд.

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