Агент Худобина: будем вести переговоры с «Ладой», от «Металлурга» ответа не получили

Хоккейный агент Александр Черных, представляющий интересы вратаря Антона Худобина, высказался о возможном переходе голкипера в один из клубов КХЛ.

«Когда Антон принял решение играть в КХЛ, практически во всех командах вратари были подписаны. Сейчас будем вести переговоры с «Ладой». Договорились со спортивным директором клуба Рафиком Якубовым вернуться к этому вопросу на следующей неделе.

Была информация насчёт магнитогорского «Металлурга»? Было обсуждение, но однозначного ответа от клуба мы не получили», — цитирует Черных «РБ Спорт».

Напомним, 36-летний россиянин был обменян из «Даллас Старз» в «Чикаго» 3 марта. В прошедшем сезоне Худобин сыграл один матч в НХЛ и провёл 24 матча за фарм-клуб «Далласа» в АХЛ. В составе «Техаса» коэффициент надёжности российского вратаря составил 2,89 при 89,9% отражённых бросков. За фарм-клуб «Чикаго» «Рокфорд Айсхогс» Антон матчей не провёл.