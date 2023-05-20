Агент Худобина: будем вести переговоры с «Ладой», от «Металлурга» ответа не получили

Хоккейный агент Александр Черных, представляющий интересы вратаря Антона Худобина, высказался о возможном переходе голкипера в один из клубов КХЛ.
«Когда Антон принял решение играть в КХЛ, практически во всех командах вратари были подписаны. Сейчас будем вести переговоры с «Ладой». Договорились со спортивным директором клуба Рафиком Якубовым вернуться к этому вопросу на следующей неделе.
Была информация насчёт магнитогорского «Металлурга»? Было обсуждение, но однозначного ответа от клуба мы не получили», — цитирует Черных «РБ Спорт».
Напомним, 36-летний россиянин был обменян из «Даллас Старз» в «Чикаго» 3 марта. В прошедшем сезоне Худобин сыграл один матч в НХЛ и провёл 24 матча за фарм-клуб «Далласа» в АХЛ. В составе «Техаса» коэффициент надёжности российского вратаря составил 2,89 при 89,9% отражённых бросков. За фарм-клуб «Чикаго» «Рокфорд Айсхогс» Антон матчей не провёл.
- 20 мая 2023
-
16:55
-
16:30
-
16:15
-
15:55
-
15:30
-
15:05
-
14:45
-
14:35
-
14:15
-
13:55
-
13:35
-
13:15
-
12:46
-
12:25
-
12:05
-
11:40
-
11:20
-
10:56
-
10:35
-
10:15
-
10:00
-
09:30
-
09:15
-
09:00
-
08:30
-
07:12
-
06:59
-
06:57
-
06:32
-
02:11
- 19 мая 2023
-
23:30
-
22:59
-
22:45
-
22:33
-
21:44