Главный тренер «Флориды» рассказал о состоянии Баркова, который получил травму

Главный тренер «Флориды Пантерз» Пол Морис высказался о состоянии форварда клуба Александра Баркова, который получил травму в третьем матче серии финала плей-офф НХЛ Восточной конференции с «Каролиной Харрикейнз».
«Во время игры мы думали, что Барков вернётся в строй. Однако его травма не является чем-то слишком зловещим, мы смотрим оптимистично [на его возвращение]», — приводит слова Мориса «твиттер» AM 560 Sports WQAM.
Напомним, в одном из эпизодов игры финский нападающий Александр Барков получил травму. После этого эпизода игрок из Финляндии не смог продолжить игру и на льду больше не появлялся.
Счёт в серии после сегодняшнего матча стал 3-0 в пользу «Флориды». Следующая игра между командами состоится 25 мая и начнётся в 3:00 мск. В случае победы «Флорида» выйдет в финал Кубка Стэнли.
- 23 мая 2023
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