Видео травмы Александра Баркова, после которой он так и не смог продолжить игру

Закончился третий матч серии финала плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Каролину Харрикейнз». Встреча проходила в Санрайзе (США) на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена». Победу одержала «Флорида» со счётом 1:0.

В одном из эпизодов игры финский нападающий Александр Барков получил серьёзную травму. После этого эпизода игрок из Финляндии так и не появился на льду. Он не смог дальше продолжить матч.

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Счёт в серии игр после сегодняшнего матча стал 3-0 в пользу «Флориды». Следующая игра между командами состоится 25 мая и начнётся в 3:00 мск. В случае победы «Флориды» — команда выйдет в финал Кубка Стэнли.

В прошлом раунде «Флорида» одолела «Торонто» в серии со счётом 4-1.