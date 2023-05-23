Видео травмы Александра Баркова, после которой он так и не смог продолжить игру
Поделиться
Закончился третий матч серии финала плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Каролину Харрикейнз». Встреча проходила в Санрайзе (США) на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена». Победу одержала «Флорида» со счётом 1:0.
В одном из эпизодов игры финский нападающий Александр Барков получил серьёзную травму. После этого эпизода игрок из Финляндии так и не появился на льду. Он не смог дальше продолжить матч.
Счёт в серии игр после сегодняшнего матча стал 3-0 в пользу «Флориды». Следующая игра между командами состоится 25 мая и начнётся в 3:00 мск. В случае победы «Флориды» — команда выйдет в финал Кубка Стэнли.
В прошлом раунде «Флорида» одолела «Торонто» в серии со счётом 4-1.
Комментарии
- 23 мая 2023
-
07:14
-
07:09
-
07:00
-
06:45
-
06:39
-
06:35
-
06:28
-
06:23
-
06:18
-
06:13
-
06:00
-
05:46
- 22 мая 2023
-
23:30
-
23:00
-
22:53
-
22:41
-
22:28
-
21:55
-
21:23
-
20:46
-
20:15
-
19:35
-
19:06
-
18:48
-
18:37
-
17:55
-
17:25
-
17:05
-
16:40
-
16:29
-
16:11
-
15:33
-
15:15
-
15:00
-
14:45
Партнерский контент