В Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» завершился третий матч полуфинала Кубка Стэнли, в котором «Даллас Старз» принимал «Вегас Голден Найтс». Игра закончилась победой гостей со счётом 4:0, которые повели в серии 3-0.

Главной звездой матча стал голкипер «Вегаса» Эдин Хилл, отразивший 34 броска и оформивший первый шат-аут в карьере в плей-офф НХЛ. Победная серия канадского вратаря достигла пяти матчей, благодаря чему он повторил достижение своего одноклубника Лорана Броссуа, который начинал этот плей-офф в роли первого номера команды и также отметился пятиматчевой победной серией.

Таким образом голкиперы «Вегаса» повторили редкое достижение в плей-офф НХЛ 43-летней давности. В 1980 году вратари «Филадельфии Флайерз» Фил Майр и Пит Питерс также в течение одного плей-офф отметились пятиматчевыми победными сериями. С тех пор никому из одноклубников-вратарей не удавалось повторить такой результат в ходе одного розыгрыша Кубка Стэнли.