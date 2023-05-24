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Три очка Ивана Барбашёва принесли «Вегасу» третью победу над «Далласом»

Три очка Ивана Барбашёва принесли «Вегасу» третью победу над «Далласом»
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В Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» завершился третий матч полуфинала Кубка Стэнли, в котором «Даллас Старз» принимал «Вегас Голден Найтс». Игра закончилась победой гостей со счётом 4:0.

В составе победителей уже на второй минуте отличился Джонатан Маршессо. Ему отдал одну из голевых передач российский форвард Иван Барбашёв. Спустя четыре минуты Барбашёв и сам поразил ворота хозяев. Ещё спустя две минуты забил и Уильям Каррье. А на 29-й минуте матча итоговый результат на табло установил Алекс Пьетранджело. Ему вновь ассистировал Барбашёв.

У хозяев в сегодняшнем матче никому отличиться не удалось. Российский нападающий «Далласа» Евгений Дадонов был в составе команды.

Счёт в серии стал 3-0 в пользу «Вегаса». Во втором полуфинале путёвку в решающую стадию турнира разыгрывают «Каролина» и «Флорида».

НХЛ - плей-офф. Финал - Запад. 3-й матч
24 мая 2023, среда. 03:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
0 : 4
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Маршессо (Айкел, Барбашёв) – 01:11 (5x5)   0:2 Барбашёв (Руа) – 05:57 (5x4)   0:3 Каррье (Блюгерс, Колесар) – 07:10 (5x5)   0:4 Пьетранджело (Барбашёв, Руа) – 28:28 (5x5)
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