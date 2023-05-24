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Майка Уэйна Гретцки с его последнего матча в НХЛ выставлена на аукцион

Майка Уэйна Гретцки с его последнего матча в НХЛ выставлена на аукцион
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Майка, в которой легендарный канадский нападающий Уэйн Гретцки играл во время своей последнего матча в Национальной хоккейной лиге, выставлена ​​на аукцион Grey Flannel Auctions, сообщает Ottawa Sun.

Фото: greyflannelauctions.com

Фото: greyflannelauctions.com

Фото: greyflannelauctions.com

Цена лота стартовала с $ 50 тыс. и к данному моменту достигла $ 189 тыс. Торги продлятся до 11 июня. На майке «Нью-Йорк Рейнджерс» есть подпись Гретцки, а также дата игры «18-04-99». Гретцки с «Рейнджерс» в тот вечер проиграли «Питтсбург Пингвинз» в овертайме. Канадский форвард в последней встрече отметился результативной передачей и установил «вечный» рекорд по очкам — 2857.

В прошлом году майка Гретцки во времена его игры за «Эдмонтон Ойлерз» с финала Кубка Стэнли 1988 года была продана на аукционе за $ 1,45 млн.

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