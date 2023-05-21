Гретцки — о голе Баркова: это один из величайших финтов, что я видел в плей-офф НХЛ

Легендарный нападающий Уэйн Гретцки высоко оценил гол, забитый форвардом «Флориды» Александром Барковым во втором матче серии с «Каролиной». Финский форвард сравнял счёт в середине второго периода, великолепно разобравшись с вратарём соперника. Барков показал, что будет проводить шайбу между ног, но моментально вернул её на неудобную руку и поразил угол ворот.
«Это был один из величайших финтов, что я видел в плей-офф НХЛ», — цитирует Гретцки журналист Дэвид Дворк в своей соцсети.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
Эта шайба позволила гостям сравнять счёт в матче. В овертайме встречи победный гол забил нападающий «Флориды» Мэттью Ткачук. Благодаря этой победе «Пантерз» повели в серии со счётом 2-0.
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