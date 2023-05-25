Генменеджер «Трактора»: у Кравцова есть огромное желание стать ведущим игроком в КХЛ

Генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков прокомментировал подписание двухлетнего контракта с форвардом Виталием Кравцовым.

«Радует, что Виталий решил вернуться в родной «Трактор» и связать своё будущее с клубом на два сезона. У Кравцова есть огромное желание стать лидером команды и ведущим игроком в КХЛ, что совпадает с интересами нашей организации. Всем знакомы козыри нападающего: контроль шайбы, умение сыграть остро и в пас, высокое игровое мышление. Уверен, что у самого Виталия достаточно высокая мотивация доказать свою состоятельность и быть успешным вместе с «Трактором» в КХЛ», — цитирует Волкова пресс-служба челябинского клуба.

Прошлый сезон 23-летний Кравцов, который в 2018 году был выбран в первом раунде драфта НХЛ под общим девятым номером клубом «Нью-Йорк Рейнджерс», провёл в составе «Ванкувер Кэнакс». В 44 матчах регулярного чемпионата нападающий набрал 8 (4+4) очков при показателе полезности «+3». «Кэнакс» не пробились в плей-офф Кубка Стэнли.