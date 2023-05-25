«Трактор» объявил о подписании контракта с нападающим Виталием Кравцовым, сообщает пресс-служба клуба. Сообщается, что соглашение с форвардом рассчитано на два года. Ранее «Чемпионат» сообщал о грядущей сделке.

Прошлый сезон 23-летний Кравцов, который в 2018 году был выбран в первом раунде драфта НХЛ под общим девятым номером клубом «Нью-Йорк Рейнджерс», провёл в составе «Ванкувер Кэнакс». В 44 матчах регулярного чемпионата нападающий набрал 8 (4+4) очков при показателе полезности «+3». «Кэнакс» не пробились в плей-офф Кубка Стэнли.

Кравцов является воспитанником «Трактора»: Виталий играл в Континентальной хоккейной лиге лишь за челябинскую команду. В сезоне-2021/2022 Кравцов в 34 встречах набрал 23 (13+10) очка при показателе полезности «+21». Кравцов является участником Матча звёзд КХЛ 2019 года.