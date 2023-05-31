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«Торонто» официально назначил Треливинга на пост генерального менеджера

«Торонто» официально назначил Треливинга на пост генерального менеджера
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«Торонто Мэйпл Лифс» официально назначил Брэда Треливинга на пост генерального менеджера, сообщает официальный сайт НХЛ. 53-летний специалист стал 18-м генменеджером команды в истории.

«Я очень взволнован и горжусь тем, что присоединился к «Торонто Мэйпл Лифс» в качестве генерального менеджера. Я хотел бы поблагодарить Брэндана Шэнахана и правление за их поддержку на протяжении всего процесса», — заявил Треливинг.

Брэд Треливинг последние девять сезонов работал в качестве генерального менеджера в «Калгари Флэймз». С ним команда дважды прошла первый раунд плей-офф и сменила пять главных тренеров.

Напомним, до него в «Торонто» работал Кайл Дубас. Ранее сообщалось, что Дубас может быть интересен «Питтсбургу», который занимается поиском нового генменеджера.

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