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Что происходит в «Торонто», чего ждать от «Торонто» в новом сезоне НХЛ

Суперзвёзды не помогли самому популярному клубу НХЛ. «Торонто» начинает новую жизнь
Родион Власов
Что происходит в «Торонто»
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Увольнение генменеджера Кайла Дубаса — знак грядущих больших перемен, которые сейчас сложно вообразить.

«Торонто» впервые за двадцать лет выиграл серию плей-офф и на радостях решил уволить генерального менеджера. Хронологически эта последовательность звучит абсурдно, но это реальность: «Листья» при Кайле Дубасе взяли лишь одну серию плей-офф за пять лет, и нелогичным уход менеджера назвать нельзя. Причём далеко не всегда это были топовые оппоненты — звёзды «Торонто» в 2020-м проигрывали «Коламбусу», упуская 3:0 в отдельном матче, а через год позорно упустили 3-1 в серии с «Монреалем».

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Обстоятельства ухода Дубаса довольно загадочны и сопровождаются различными инсайдами. Судя по всему, они сливаются в прессу разными лагерями внутри «Торонто». Сообщалось, что Дубас был недоволен тем, что высшее руководство клуба в лице президента Брэндана Шэнахана не позволяло проводить ему все обмены, которые планировал генеральный менеджер. Параллельно появилась информация, что агент генменеджера потребовал от клуба зарплату сразу в $ 7 млн в год, когда клуб якобы давал $ 4 млн и даже возможность использовать частный самолёт. Сложно определить, что из этого правда, не находясь внутри офиса «Торонто», но сам факт такой перебранки указывает на то, что единства в офисе клуба просто не было.

Теперь можно ждать и других перестановок в руководстве клуба. Вслед за Дубасом ушёл Джейсон Спецца — один из лучших центров постлокаутной НХЛ был назначенцем и ближайшим асисстентом молодого менеджера. Сложно представить, что на посту останется главный тренер Шелдон Киф — он, во-первых, не лучшим образом показывал себя в плей-офф и по чисто тренерской работе уступил ещё Джону Куперу. Во-вторых, это тоже протеже Дубаса, который прошёл с ним путь через юниорский «Су» и фарм-клуб. Возможно, Киф начнёт новый сезон на старой позиции, но теперь у него нет могущественного заступника за спиной, который мог бы защитить в случае неудачи.

Брэндан Шэнахан и Кайл Дубас

Брэндан Шэнахан и Кайл Дубас

Фото: Chris Young/AP/ТАСС

Но для болельщиков «Торонто» это теперь вопросы второстепенные. Куда больше их явно волнует комплектование команды на следующий год и тем более последующие сезоны — и здесь остаётся гигантская неясность.

Игроки «Торонто» с односторонними контрактами на следующий год

Вратари: Мэтт Мюррей.

Защитники: Морган Райлли, Ти Джей Броди, Джейк Маккейб, Тимоти Лильегрен, Марк Джиордано, Конор Тимминс.

Нападающие: Остон Мэттьюс, Джон Таварес. Митчелл Марнер, Вильям Нюландер, Калле Йернкрок, Сэм Лафферти.

Сумма контрактов: $ 66,2 млн у 13 игроков.

В принципе, в защите у «Торонто» поводов беспокоиться меньше. Болельщиков клуба наверняка смущает то, что на дедлайне клуб отдал в «Вашингтон» Расмуса Сандина в обмен на не самый высокий пик первого раунда: швед за короткое время в столице провёл два десятка очень хороших матчей. Вызывает вопросы в основном потенциальная третья пара: Тимминс в плей-офф вообще не играл, а Джиордано на старте нового сезона стукнет 40 лет.

Вратарский вопрос беспокоит куда больше. Как и ожидалось более-менее всеми, трансфер несчастного Мюррея, карьеру которого сломали сотрясения мозга, себя не оправдал. Травматичный вратарь после перехода не активировал опцию «бесконечное здоровье» и снова получил несколько повреждений, проведя в сезоне лишь 26 матчей. Илья Самсонов здорово показал себя в регулярке, но вызвал вопросы в плей-офф. Теперь новому менеджменту клуба предстоит решение сложнейшей задачи. Стоит ли дать Мюррею самый последний шанс или попробовать избавиться от контракта, который занимает почти $ 5 млн в платёжке? Заслужил ли Самсонов этим годом долгосрочный контракт или стоит попытать счастья на рынке?

Но вратарский вопрос — это ещё ладно. Вся атака «Торонто» утыкана почти бесконечными вопросительными знаками. Понятно, что уйдёт бóльшая часть бригады, выменянной на дедлайне (О’Райлли и Аччари), но неограниченно свободными агентами становятся практически все ролевые игроки клуба. Невозможно представить сохранение Майкла Бантинга, который на рынке будет претендовать на $ 4-5 млн. Практически всю боттом-6 придётся собирать заново — это не так сложно с точки зрения потолочного менеджмента, но с игровой крайне затруднительно. Более того, новый менеджмент должен будет за крайне ограниченное время накидать ту тактику, с которой он подойдёт к первому июля: вряд ли он будет пользоваться наработками, которые готовились для Дубаса.

Главной же головной болью для нового ГМ будет обсуждение новых контрактов с лидерами команды. НСА летом 2024-го становятся Остон Мэттьюс ($ 11,6 млн в год) и Вильям Нюландер ($ 6,9 млн). В 2025-м контракты истекают у Тавареса ($ 11 млн) и Марнера ($ 10,9 млн). С учётом того, что НХЛ пока ещё поживёт в условиях, когда потолок не будет резко расти, сложно представить, что клубу получится сохранить и Остона, и Вильяма. Сложно выбрать кого-то одного: с одной стороны — лицо команды и лучший молодой снайпер НХЛ, с другой стороны — человек, стабильно показывающий себя в плей-офф (в отличие от более дорогих партнёров).

Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Фото: Ross D. Franklin/AP/ТАСС

В общем, если не случится чего-то экстраординарного, то четырёхглавый Змей Горыныч из «Торонто» вряд ли сыграет в финале конференции в таком составе. Сейчас понимаешь, что 11-миллионное подписание Джона Тавареса, в 2018-м казавшееся победой, стало здоровым троянским конём. Из-за огромного контракта JT «старожилам» Марнеру и Мэттьюсу сразу же пришлось давать такие же некислые сделки, что окончательно убило хоть какую-то возможность потолочных манёвров. Уже не имеет значения, чья роль в этом была более значимой, Дубаса или Шэнахана: эти контракты есть, и ластиком их из платёжки не стереть.

Но захочет ли сам Мэттьюс оставаться в Канаде? В прошлом году звёздный дуэт американцев Годро — Ткачук сменил «Калгари» на «Коламбус» и «Флориду» соответственно. Недвусмысленно о своём желании уйти намекнул лучший американский вратарь Коннор Хеллибак, который сейчас играет в «Виннипеге». Вполне можно ожидать, что родившийся в Аризоне Мэттьюс решит переехать южнее. Вряд ли это будет нынешняя «Аризона», а вот если «койоты» переедут куда-нибудь в Хьюстон и получат владельца, который будет готов тратить всю платёжку, то почему бы и нет? Среди других мест, куда хотел бы поехать AM34, называются Вегас и Лос-Анджелес.

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Возможно, новый менеджер «Торонто» решит взорвать рынок и выгодно обменять Мэттьюса на последнем году его контракта — ну или сделать то же с Нюландером. Возможностей открывается куча — но при любом развитии событий пятилетка, связанная с «большой четвёркой», фактически закрыта увольнением человека, который был её живым воплощением.

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