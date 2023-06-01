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«Барыс» расторг контракт с защитником Иваном Мищенко по соглашению сторон

«Барыс» расторг контракт с защитником Иваном Мищенко по соглашению сторон
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Хоккейный клуб «Барыс» сообщил о прекращении сотрудничества с Иваном Мищенко. Как сообщает пресс-служба казахстанского клуба, контракт, рассчитанный до конца сезона-2023/2024 годов, расторгнут по соглашению сторон без выплаты компенсации.

В минувшем сезоне защитник провёл за «Барыс» в регулярном чемпионате КХЛ 64 матча и записал в свой актив девять баллов за результативность — забросил одну шайбу и отдал восемь передач. Показатель полезности защитника составил «+3».

Всего в КХЛ на счету 27-летнего игрока обороны 301 матч, в котором Мищенко набрал 63 (18+45) очка. Показатель полезности защитника в карьере КХЛ составил «-51».

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