Бабаев: смешно слышать, что Грицюк не готов быть лидером, он всё докажет своей игрой

Агент Шуми Бабаев, представляющий интересы нападающего Арсения Грицюка, рассказал о переходе игрока из «Авангарда» в СКА и заявил, что не согласен со многими журналистами, считающими, что форвард не готов сейчас стать лидером команды.

«Чувствовал ли заинтересованность со стороны главного тренера СКА Романа Ротенберга? Конечно, он лично с Арсением разговаривал. Говорилось насчёт возможного перехода в «Нью-Джерси»? Это был один из приоритетов. Но Арсений решил, что на два года останется в КХЛ.

Многие журналисты озвучивают мнение, что Грицюк пока не готов к тому, чтобы набирать много очков, быть лидером команды? Мне смешно такое слышать. Они даже не оценивают, как Арсений сыграл в этом году, поэтому как могут рассуждать о его будущем? Грицюк набрал 40 с лишним очков при минимальном времени на льду. Он всё докажет своей игрой», — цитирует Бабаева «РБ Спорт».

Грицюк набрал 40 (15+25) очков в 66 матчах минувшего чемпионата КХЛ. В 11 играх плей-офф на его счету 4 (3+1) очка. В сезоне-2021/2022 россиянин был признан лучшим молодым игроком КХЛ и получил приз имени Алексея Черепанова – победитель в этой номинации определялся голосованием тренеров клубов лиги.