Конец скандального сериала. Грицюк мог стать звездой «Авангарда», но едет рисковать в СКА

В Петербурге Арсения ждёт сумасшедшая конкуренция и постоянная борьба за доверие. Готов ли к этому талантливый форвард?

Один из главных сюжетов межсезонья КХЛ пережил долгожданную развязку. «Авангард» не стал повторять предложение, которое СКА выдвинул Арсению Грицюку. Таким образом, права на нападающего официально переехали в офис петербургского клуба.

Редкий случай: контрактные споры между Грицюком и его бывшим работодателем шли едва ли не в прямом эфире. Представитель хоккеиста Шуми Бабаев подробно объяснял, как намерен трудоустраивать своего клиента, попутно предъявляя «Авангарду» претензии в тотальной недоговороспособности.

Арсений Грицюк Фото: Дмитрий Лошкарёв, photo.khl.ru

Когда всё разрешилось, стороны пошли на по крайней мере внешнюю деэскалацию. «Омск, спасибо за нереальную поддержку команды на протяжении всего года! На данном этапе наши пути расходятся, но Омск навсегда останется в моём сердце», – написал хоккеист в своих соцсетях.

Там с хоккеистом попрощался и клуб: «Спасибо за все годы в составе нашей команды! Желаем никогда не сходить с выбранного пути, не останавливаться в развитии, чтобы карьера шла только вверх, пусть получится завоевать как можно больше трофеев!»

Ранее Бабаев многократно говорил, что готов увезти форварда в Северную Америку. Но исход истории оказался гораздо более прозаичным, и вместо по-настоящему увлекательного путешествия Грицюк отправился по популярному российскому маршруту – в Санкт-Петербург.

Грицюк – 11-й новичок армейцев в нынешней кампании, и, пожалуй, для его будущего эта цифра важнее, чем срок и стоимость соглашения. Закономерное поражение от ЦСКА не заставило петербуржцев пересмотреть клубную философию – весной они продолжили работать в рамках прежней стратегии, утрамбовывая состав лидерами соперников.

Пробиться сквозь толпу других молодых и голодных – первостепенная задача, которую Грицюку необходимо будет решить на новом месте. Задача №2 – сохранить доверие, что особенно сложно сделать в СКА, где импульсивные решения подчас берут верх над рациональными.

Роль Грицюка в армейской команде просматривается с трудом. Очевидно, что за пределами топ-6 хоккеисту такого формата будет дискомфортно, а резюме Арсения ещё не настолько содержательное, чтобы автоматически обеспечить место в ведущих звеньях. В заметно обновляющемся СКА наверняка будут идти на многочисленные эксперименты, и перемещений внутри состава Грицюку явно не избежать.

При этом даже при стабильном игровом времени прогресс форварда в минувшем сезоне замедлился. Имея в среднем по 15 минут на льду и позицию во второй спецбригаде большинства, 81-й номер забросил в рекордно длинной регулярке меньше (15 шайб в 66 матчах), чем годом ранее (16 в 39). По среднему количеству очков Грицюк тоже проиграл себе прежнему. Но – что ещё важнее – нападающий растворился в самый нужный момент, его четыре очка за три раунда плей-офф – грустный результат и одна из причин того, что «Авангард» не смог закуситься с «Ак Барсом» сильнее.

В отношении стилевых особенностей Грицюк подходит армейцам в первую очередь по скоростным характеристикам. Но с такими цифрами ему будет непросто уклоняться от попадания в команду ротации. Проверено эмпирически: в СКА не готовы терпеть так долго, как это делали в «Авангарде», где даже после неудачных матчей Грицюку не угрожали никакие санкции.

Более того, в следующем сезоне у нападающего был бы превосходный шанс стать реальной звездой омской команды. Сергей Толчинский ушёл от «ястребов», будущее Владимира Ткачёва туманно, и при определённых раскладах Грицюк наверняка мог бы претендовать на вакансию в первом звене с Буше и Найтом. С другой стороны, возможно, именно высокой внутренней конкуренции и не хватало Арсению, чтобы выйти на новый уровень.

Для «Авангарда» потеря Грицюка не выглядит критичной, хотя в других обстоятельствах клуб вряд ли стал бы отказываться от молодого и талантливого хоккеиста. Омичи с Ткачёвым и без него – две разные команды, а вот влияние Грицюка не позволяет называть его системообразующим игроком.

В целом же не покидает ощущение, что конфликт вокруг Грицюка излишне перегрет. Как звёзды в сегодняшней КХЛ воспринимаются такие хоккеисты, которые при более демократичном лимите и в спокойной политической обстановке находились бы на втором плане. И трудно вытравить из себя подозрение, что новоиспечённый нападающий СКА не стоит не только больших денег, но и такого количества разговоров.