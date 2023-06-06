Главный тренер «Флориды» оценил игру Бобровского после провала в финале Кубка Стэнли

Главный тренер «Флориды Пантерз» Пол Морис оценил игру российского голкипера Сергея Бобровского после провального второго матча финала Кубка Стэнли с «Вегас Голден Найтс». «Пантеры» проиграли со счётом 2:7, а Бобровский пропустил четыре шайбы и был заменён на Алекса Лайона.
«Из всех людей в команде Сергей беспокоит меня меньше всего. Мы столкнулись с кучей проблем, находясь вне хоккея в течение девяти дней. У меня есть список примерно из 10 вещей, которые могут негативно повлиять на хоккейную команду. Это просто факт.
Однако, если вы повернётесь ко мне и скажете: «Пол, у вас может быть девять выходных прямо сейчас, но вы можете немного заржаветь, или ваши руки будут немного отвыкнут от игры, или, может быть, вы отвыкнете от соревновательного духа и грубых силовых приёмов», — то есть всё, о чём наш генменеджер Билл Зито и я беспокоимся, я выберу отдых», — приводит слова Мориса The Athletic.
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