Бабаев: как я могу работать с человеком, который меня предал? Ответ простой — никак

Шуми Бабаев, представляющий интересы ряда игроков Континентальной хоккейной лиги, поделился мыслями о ситуации, когда спортсмен договаривается о контракте за спиной своего агента. На такие размышления его подтолкнул инцидент с нападающим СКА Сергеем Толчинским. «Авангард» пытался договориться о контракте с форвардом за спиной Бабаева. Тем не менее Толчинский рассказал своему агенту об этом.

«Как я могу работать с человеком, который меня предал? Ответ простой — никак. Я же делаю свою работу не для себя. Значит, игрок должен сказать мне: «Не надо ни с кем ругаться, соглашайся на то, сколько дадут».

Но вообще, всё это гипотетические размышления, потому что у меня такого нет — хоккеисты не скрывают какие-то попытки выхода на них напрямую, не хотят делать что-то за моей спиной. И это совершенно логично, потому что подобные вещи не в интересах игроков, ведь им же потом, если что, предстоит решать конфликтные вопросы. А кто это будет делать, если контракт подписан без участия агента? Так что ребята не будут так делать. Мне навскидку не приходит ни одного подобного случая в нашем хоккее, ведь потом с такими хоккеистами ни один агент не захочет иметь дело — сделал один раз, сделает и второй. Поэтому всё должно быть в рамках правового поля — до начала ведения переговоров надо уволить агента и всё.

К тому же это несёт ещё и финансовую составляющую. Ведь если игрок вдруг договорится о контракте с клубом сам, но при этом останется в договорных отношениях с агентом, то будет должен продолжать платить ему комиссию. А агент должен продолжать выполнять обязательства по контракту. Во всяком случае так гласит регламент. Если же игрок попытается уволить агента уже после заключения контракта, то, возможно, последуют суды, где каждая сторона будет защищать свои интересы», — приводит слова Бабаева Betonmobile.ru.