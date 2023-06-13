Бабаев: я знал, что «Авангард» за моей спиной пытается вести переговоры с Толчинским

Шуми Бабаев, представляющий интересы нападающего СКА Сергея Толчинского, прокомментировал информацию о том, что «Авангард» пытался заключить соглашение с форвардом без участия агента. Специалист подтвердил такие сведения, сообщив, что эта ситуация не была для него секретом.

«Да, в какой-то момент в прессе действительно появилась информация, что «Авангард» за моей спиной пытается вести переговоры с Толчинским напрямую. И я об этих переговорах знал, так как у нас с Сергеем открытые отношения, у него от меня секретов нет. Это в «Авангарде» думали, что всё происходит тайно, а на самом деле переговоры по-прежнему велись со мной, но без моего прямого участия», — приводит слова Бабаева BetOnmobile.ru.

Отметим, что Толчинский в итоге покинул «Авангард». Российский нападающий продолжил карьеру в СКА, заключив с санкт-петербургской командой пятилетнее соглашение.