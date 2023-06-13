«Нью-Йорк Рейнджерс» назначил на пост главного тренера Питера Лавиолетта
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Бывший главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт занял аналогичную должность в «Нью-Йорк Рейнджерс». Об этом сообщает пресс-служба команды на официальном сайте.
Специалист стал заменой Жерару Галлану, который покинул «рейнджеров» после вылета из Кубка Стэнли в первом раунде. «Рейнджерс», собравшие сильный состав и выменявшие Владимира Тарасенко и Патрика Кейна, проиграли стартовую серию розыгрыша Кубка Стэнли «Нью-Джерси Дэвилз» в семи встречах — 3-4.
Отметим, что ранее главным фаворитом на должность главного тренера «Нью-Йорка» назывался экс-наставник «Нэшвилл Предаторз» Джон Хайнс. Напомним, 58-летний Лавиолетт покинул «Вашингтон» после неудачного регулярного чемпионата. «Кэпиталз» не вышли в плей-офф.
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