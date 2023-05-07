Панарин и звёзды «Рейнджерс» потеряли главного тренера. В чём причина и что дальше?

Всего пять дней у руководства клуба Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» занял поиск виновного за провальное выступление команды в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли. Меньше чем через неделю, после вылета в первом раунде плей-офф от «Нью-Джерси Дэвилз» (3-4) своего поста лишился главный тренер «синерубашечников» Жерар Галлан. От увольнения с занимаемой должности известного канадского специалиста не спас и долгосрочный контракт, который был рассчитан ещё на два года – до конца сезона-2024/2025.

«В первую очередь я хочу поблагодарить Жерара за его работу и приверженность «Рейнджерс» во время его пребывания на посту главного тренера. После моей оценки сезона и обсуждений с Жераром мы пришли к взаимному выводу, что замена пойдёт на пользу обеим сторонам. Я желаю ему и его семье всего наилучшего в будущем. Наши поиски нового главного тренера начнутся сразу же», — приводит ESPN заявление генерального менеджера и президента клуба по хоккейным операциям Криса Друри.

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Сам 59-летний тренер, отработавший в «Рейнджерс» два совершенно разных сезона, явно придерживался иной точки зрения на расставание с клубом и не сдерживал своего разочарования. Оно и понятно. Всего год назад Галлана готовы были носить на руках после его успешной работы в дебютном сезоне на Бродвее. В первый год в американском клубе Жерару удалось довести «Рейнджерс» до финала Восточной конференции, куда «синерубашечники» не пробивались на протяжении последних восьми лет.

Решающее противостояние Востока с «Тампа-Бэй Лайтнинг» хоккеисты «Рейнджерс» начали с двух побед подряд, и в третьем матче серии они вели с преимуществом в две шайбы, а потом были всего в 42 секундах от перевода игры в дополнительное время. В результате закалённые кубковые бойцы из «Тампы» сумели вытащить тот сложнейший матч, после чего в огромной борьбе выиграли ещё три игры и остановили кубковый поход «синерубашечников». Но общее впечатление от выступления команды Галлана всё равно осталось максимально позитивным. И на тот момент казалось, что впереди у канадского тренера и его команды очень светлое будущее.

В межсезонье «Рейнджерс» не потеряли никого из своих лидеров, сделав точечные перестановки в составе вроде замены Райана Строума на Винсента Трочека. А ближе к дедлайну Друри провёл огромную работу, поставив на кон практически всё. Под занавес окна переходов в североамериканской лиге генменеджер совершил целый ряд обменов, усилив и без того мощную линию нападения двумя суперзвёздами НХЛ – россиянином Владимиром Тарасенко и американцем Патриком Кейном. Об этом не говорили публично, но мотивы американской команды плей-офф виделись очевидными – вернуть в Нью-Йорк Кубок Стэнли, которого в этом городе не видели с 1994 года. Ну хотя бы «Рейнджерс» надо было доходить до финала плей-офф. Но вместо этого последовал грандиозный провал, который и стоит Галлану места главного тренера.

Жерар Галлан на тренерской скамейке Фото: Jeff Chiu/AP Photo/ТАСС

«Мне кажется, что у нас были два успешных года. Однако одна плохая неделя дорого нам обошлась. Если я не могу остаться с учётом моих результатов и всего, что я сделал — думаю, что здесь что-то не так. Но мы находимся в Нью-Йорке, и здесь люди выходят из себя, и это нормально. Не могу поверить, что мне нужно отвечать на вопросы медиа о моём уходе и увольнении. Разочаровывает», — заявил Галлан, комментируя свою отставку.

На самом деле второй сезон канадского специалиста на Бродвее не задался ведь с самого начала. У «Рейнджерс» выдался очень тяжёлый старт в регулярном чемпионате – в первых 26 матчах гладкой части сезона «синерубашечники» одержали всего 11 побед. И теперь североамериканские инсайдеры уже прямым текстом говорят о том, что ещё в начале декабря 2022 года Друри был готов расторгнуть контракт с тренером. Последовавшая за этим семиматчевая победная серия на какое-то время успокоила положение дел на Бродвее, но, судя по всему, отношения между генеральным менеджером и главным тренером уже тогда были безнадёжно испорчены.

В канву этих размышлений идеально ложится и ещё один инсайд, на днях пришедший из Северной Америки. Ещё после четвёртого матча серии с «Нью-Джерси», когда счёт в противостоянии стал всего лишь 2-2, между Друри и Галланом произошёл новый конфликт. «После одной из игр серии за закрытыми дверями произошёл большой спор. Все могли его услышать. Тренеры и руководство были недовольны тем, как прошёл матч. Все могли слышать, что страсти накалились до предела», – утверждал инсайдер Эллиотт Фридман.

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В этой связи отставка Галлана из «Рейнджерс» стала закономерным развитием событий. В противном случае своей работы лишился бы сам Друри. Один из них в любом случае должен был ответить за неудачный итог сезона. На Бродвее так происходит всегда – Том Ренни, Джон Торторелла, Ален Виньо, Дэвид Куинн в этом плане соврать не надут. При этом заслужил ли Галлан отставку? Скорее да, чем нет.

Само по себе поражение от «Нью-Джерси» сложно назвать стыдным. Как-никак одна из лучших команд регулярного чемпионата. «Дьяволы» — молодые, быстрые, талантливые. Но то, как «синерубашечники» отпустили серию после двух гостевых побед, причём побед крупных, произвело неизгладимое впечатление. После двух побед на старте серии игра команды просто развалилась вдрабадан. Обладая сумасшедшим подбором исполнителей, в четырёх неудачных матчах «Рейнджерс» в сумме забросили две шайбы, умудрившись дважды проиграть «на ноль».

Галлан оказался неспособен разобраться со всем тем игровым материалом, который ему предоставил Друри. Вдобавок в этому, и это тоже инсайды из США, отношения между главным тренером и лидерами команды во второй год работы были бесконечно далеки от идеала. Самое интересное заключается в том, что это ведь уже не первая довольно резкая отставка Галлана в его карьере.

В 2016 году с третьего места в Восточной конференции канадский специалист вывел в плей-офф «Флориду Пантерз» с Яромиром Ягром, Александром Барковым и Джонатаном Юбердо в составе. В первом раунде плей-офф «пантеры» проиграли три овертайма «Нью-Йорк Айлендерс», и после неудачного начала следующего сезона специалисту указали на выход.

Без работы Галлан оставался недолго – он стал главным тренером новичка НХЛ «Вегас Голден Найтс», с которым совершил сказку в дебютном сезоне в истории клуба. Канадский тренер с ходу довёл «золотых рыцарей» до финала плей-офф. В том же году его наградили призом Джека Адамса как лучшего тренера лиги. Спустя год последовала неудача в плей-офф, а уже в следующем сезоне – отставка. Причём она произошла в тот момент, когда «рыцари» занимали девятое место в конференции, за 33 матча до конца чемпионата находясь на грани попадания в плей-офф.

Кажется, что методы работы Галлана просто не работают долго на одном и том же месте и хоккеисты от них начинают быстро уставать, что и приводит к падению результатов. Вместе с тем проявился и ещё один значимый минус тренера — нежелание или неумение работать с молодыми. Их между тем в системе клуба с Манхэттена накопилось немало. Однако что Алекси Лафреньер, что Каапо Какко в последнее время почти не развивались, буквально остановившись в развитии. Оба игрока провалили плей-офф просто с треском.

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После новости об отставке тренера капитан «Рейнджерс» Джейкоб Труба выступил в прессе с предельно политкорректным заявлением, рассказав, что Галлан был прекрасным тренером, с которым всем было комфортно работать. Но бдительные американские журналисты заметили, что лидер американской команды несколько секунд водил глазами из стороны в сторону, подбирая слова для своего выступления. И есть очень сильное подозрение, что подбирал он их вовсе не потому, что был глубоко шокирован случившимся. Да и, согласно другой информации, отставка тренера произошла после беседы Друри с ключевыми хоккеистами «Рейнджерс», чьи контракты с клубом рассчитаны на долгие годы вперёд.

Вот только кто теперь придёт на смену Галлану в самый дорогой клуб НХЛ? В «Твиттере» среди прочего проскользнула фамилия Марка Мессье как нового тренера для «Рейнджерс». Пока это даже не инсайд, а предложение пользователей социальной сети. Но вполне возможно, что более подходящего варианта сейчас в американском клубе найти не сумеют.

Галлан и Артемий Панарин Фото: Adam Hunger/AP Photo/ТАСС

Лежащий на поверхности вариант с назначением на пост трёхкратного обладателя Кубка Стэнли Джоэля Кенневилля слишком сложен в исполнении. Всё дело в том, что «синерубашечникам» придётся подать специальную петицию в НХЛ, чтобы получить возможность нанять его. В октябре 2021 года Кенневилль ушёл с поста главного тренера «Флориды Пантерз» из-за результатов расследования секс-скандала, который произошёл в «Чикаго» в 2010 году.

В то время специалист занимал пост главного тренера «Блэкхоукс» и являлся участником рассмотрения заявления нападающего Кайла Бича, обвинявшего в насилии видеотренера Брэда Олдрича. По информации New York Post, подавать запрос комиссионеру НХЛ Гэри Беттмену в американском клубе не собираются, а значит, назначение Кенневилля невозможно. А жаль, ведь именно он тренировал «ястребов», когда за них в НХЛ успешно дебютировал Артемий Панарин.

Среди остальных кандидатур фигурируют фамилии недавно освободившихся Питера Лавиолетта (уволен из «Вашингтона»), Дэрилла Саттера (уволен из «Калгари») и даже Майка Салливана (тренирует «Питтсбург», но ещё не вечер). Кто-то вспоминает об Эндрю Брюнетте, который сейчас входит в тренерский штаб Линди Раффа в «Нью-Джерси». Вы видите среди этих специалистов того человека, который возглавит «Рейнджерс» и с ходу поведёт команду за Кубком Стэнли? А ведь чемпионское окно американской команды небезгранично. Её главные лидеры вроде Мики Зибанеджада (30 лет), Криса Крайдера (32 года), Артемия Панарина (31 год) не становятся моложе.

«Я просто ищу подходящий вариант. Сейчас мы не собираемся ограничивать себя каким-то конкретным стилем, тренером или требуемым тренерским опытом», — заметил Друри.

Торопиться в принятии решения на Манхэттене вряд ли будут. Ведь сейчас Друри жизненно важно не ошибиться с назначением нового тренера, иначе через год покидать Бродвей с большой долей вероятности придётся уже ему самому.