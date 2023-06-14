Владимир Плющев оценил вклад Барбашёва в победу «Вегаса» в Кубке Стэнли

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев отреагировал на победу «Вегаса» в финале Кубка Стэнли и оценил вклад российского нападающего «Голден Найтс» Ивана Барбашёва в успех команды.

«Вегас» долго к этому шёл. У команды очень приличный состав, хорошая технико-тактическая работа. Был создан коллектив, способный решать большие задачи.

Если «Вегас» так быстро добрался до Кубка Стэнли, до грамотно выстроена селекционная и предсезонная работа. Что касается Барбашёва, то каждый игрок вносит своё в команду. Он хорошо вписался в коллектив, понял технико-тактическую схему тренеров, грамотно распорядился своим мастерством и принёс определённый результат. Он помог команде. Но хоккей — это командная игра», — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

«Вегас» впервые в истории клуба стал обладателем Кубка Стэнли. Барбашёв выиграл свой второй трофей в НХЛ. В плей-офф Барбашёв за 22 игры набрал 18 (7+11) очков.