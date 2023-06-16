Плющев: Зыков не запомнился мне индивидуальностью на площадке, ничем таким выдающимся

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев поделился мнением о форварде СКА Валентине Зыкове в завершившемся сезоне КХЛ. Нападающий принял участие в 54 встречах регулярного чемпионата и набрал 24 (8+16) очка.

«С этим парнем я вплотную не работал. Не знаю его морально-волевые качества. Раз он выступает за одного из лидеров Континентальной хоккейной лиги, наверное, есть перспектива роста. Он выходит в основном составе. Конечно, когда тебе 28, а не 19, сложнее прогрессировать.

Но, если есть желание, можно добиться всего: и в Национальную хоккейную лигу вернуться, и курить бросить или ещё чего-то добиться. Чем запомнился Зыков в прошлом сезоне КХЛ? Есть фамилии на слуху: Радулов, Мичков, Шипачёв. Он не запомнился мне какой-то индивидуальностью на площадке или неординарными действиями, ничем таким выдающимся», — приводит слова Плющева Legalbet.

Напомним, Зыков играет за санкт-петербургскую команду с 2021 года. В завершившемся сезоне нападающий суммарно сыграл 70 матчей, набрав 27 (9+18) очков. В НХЛ Зыков защищал цвета «Каролины Харрикейнз», «Эдмонтон Ойлерз» и «Вегас Голден Найтс».