«Привыкли, что за них всё делают». Быков — о жизни спортсменов после завершения карьеры

Бывший тренер сборной России Вячеслав Быков рассказал, как удалось реализовать себя после завершения игровой карьеры, и объяснил, почему некоторые спортсмены не могут найти себя в обычной жизни.

«Я, к примеру, после того как повесил коньки на гвоздь в Швейцарии, стал лицом одной местной компании, которая разворачивала бизнес на бирже труда. Предложили контракт, чтобы на моём примере сделать себе рекламу. Я был как подопытный кролик. На мне тестировали новую программу. Пройдя её, мог стать тем человеком, который бы повёл за собой других. В любой сфере, хоть в банковской, хоть в строительной. Спортсмен привык добиваться результата, и этими качествами для общества он очень важен.

Многие спортсмены не могут себя найти в обычной жизни? Знаете почему? Они привыкли, что за них всё делают, решают. Поэтому когда ты выходишь на спортивную пенсию, то напоминаешь пацана, который только что закончил школу. Не знаешь, куда двинуться, хотя тебе под сорок, есть семья и дети. Хорошо, если удалось создать какую-то финансовую подушку безопасности, чтобы как-то облегчить жизнь в первое время. Если нет, тебя ждут тяжёлые испытания. Многие быстро проедали всё, что получали. Тут важны образование и воспитание, чтобы научиться правильно воспринимать получаемые ценности, думать не только о сегодняшнем дне, но и о будущем. Поэтому роль тренера как воспитателя, образователя, помощника — огромна», – цитирует Быкова «Спорт уик-энд».

Ранее Быков заявил, что хотел бы переиграть матч сборной России со сборной Канады на Олимпийских играх 2010 года в Ванкувере. Тогда российская команда в четвертьфинале турнира потерпела болезненное поражение со счётом 3:7.