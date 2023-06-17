Быков: хотел бы переиграть матч с Канадой на ОИ-2010, но с другим арбитражем

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков хотел бы переиграть матч с Канадой в Ванкувере-2010 с другим судейством. Сборная России проиграла хозяевам (3:7) в четвертьфинале олимпийского хоккейного турнира.
Что дороже: победа на чемпионате мира в Квебеке или в Берне? Для меня дороже всего моя семья и моё здоровье (смеётся). Но, если серьёзно, я бы не стал их сравнивать и разделять. Это две победы, которые принадлежат нашей стране, ребятам. Они вышли немножко разными, но в обоих случаях играли против канадцев в финале. Мы ведь были воспитаны на Суперсерии-72, поэтому встречаться с родоначальниками хоккея для меня всегда почётно и ответственно. И очень приятно, что дважды их удалось обыграть. Но на Олимпиаде в Ванкувере мы уступили.
Говорил, что матч с Канадой в Ванкувере – единственный, который хотел бы переиграть? Да, однозначно… Может быть, провести его на нейтральном поле. Нет, просто переиграть, но с другим арбитражем. Я не стараюсь никого принизить, найти какие-то оправдания, отговорки, просто это моё мнение», – цитирует Быкова «Спорт уик-энд».
В финале Олимпиады 2010 года сборная Канады обыграла сборную США и завоевала золото турнира.
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