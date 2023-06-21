«Лада» объявила о подписании контракта с Сергеем Шумаковым
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Нападающий Сергей Шумаков заключил односторонний однолетний контракт с тольяттинской «Ладой». Об этом сообщает пресс-служба «Лады» на официальном сайте.
В минувшем сезоне 30-летний хоккеист выступал за «Трактор» и минское «Динамо», где в 29 матчах регулярного чемпионата набрал 5 (2+3) очков при показателе полезности «-9». В плей-офф Шумаков принял участие в одной игре за минчан, не отметившись результативными действиями. Всего в КХЛ Шумаков провёл 539 матчей и набрал 290 (139+151) очков. Нападающий ранее также играл за «Сибирь», ЦСКА, «Авангард» и «Автомобилист».
Первую половину сезона-2018/2019 Шумаков провёл в Американской хоккейной лиге (АХЛ), выступая за «Херши Бэрс» и «Спрингфилд Тандербёрдс».
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