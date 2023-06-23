«Один из лучших дней в жизни». Нападающий ЦСКА Каменев — о свадьбе во время отпуска

Нападающий ЦСКА Владислав Каменев рассказал, как проводит отпуск.

«Сначала съездили с женой в Дубай. Потом приехали домой, отпраздновали свадьбу. Через несколько дней полетели в Турцию, посетили ряд городов. Неделю отдохнули в городе Бодрум, а затем поехали в Каппадокию. Там уже покатались на воздушных шарах.

Было ли страшно? Боялся, когда начали подниматься. Говорил: «Всё! Я не полечу» (смеётся). Жена заставила! У нас просто уже был инцидент, когда в Дубае катались на американских горках — я очень испугался. На входе вообще в итоге отказался. В аквапарк — пожалуйста, я все спуски могу посетить, но американские горки совсем не моё. Но в Каппадокии жена сказала, что точно нужно полететь на шарах, без вариантов. Я испугался, когда взлетали, а она испугалась, когда на самый верх поднялись. Кажется, высота была 730 метров — уже она испугалась. Получилось так, что внизу она меня успокаивала, а наверху уже я её.

Следующая остановка у нас была Стамбул. Я очень не люблю гулять, но жена снова заставила (смеётся). Прошли 20 тысяч шагов, два дня гуляли, я очень устал. После этого я сказал, что больше не поеду на такое мероприятие. Я больше люблю находиться в отеле, купаться в море или бассейне.

Как прошла свадьба? Очень хорошо провели время. Пришло много ребят из команды, спасибо всем, что откликнулись, приехали из разных городов. Понятно, что длинный сезон и все хотят побыть со своими семьями, но получилось всех собрать в Москве. Приехали родственники, это один из лучших дней в жизни. Понравилось, как прошло мероприятие, думаю, все остались довольны», — приводит слова Каменева официальный сайт ЦСКА.