Шведский защитник ЦСКА поделился мнением об игре в России и назвал сложности адаптации

Шведский защитник ЦСКА Фредрик Классон поделился мнением об игре в России. Кроме того, хоккеист рассказал о выступлении за ЦСКА. Классон также поделился эмоциями от выигрыша Кубка Гагарина — 2023.
«Было ли сложно принять решение поменять лиги, переехать в Россию? Я хотел играть в КХЛ ещё за четыре года до того, как попал сюда, но тогда не получилось. Так что решение не было для меня тяжёлым.
Что было самым непростым в первые месяцы жизни в России? Думаю, языковой барьер. Понимать приложения, как доехать на метро до арены, какую игру хотят видеть от меня тренеры.
Я — часть ЦСКА? Это ощущается просто великолепно. Мне и моей семье всё нравится. И ребята у нас в команде хорошие. Этот сезон был дебютным для меня в ЦСКА, в КХЛ, в России, и я стал чемпионом, поднял Кубок Гагарина над головой, какие это эмоции? Неописуемые. Ты работаешь так много и долго на протяжении всего сезона, проходя с командой через свои и общие взлёты и падения. И поднять после этого всего столь тяжёлый кубок было невероятно круто! Это всегда будет особенным моментом для меня и семьи», — приводит слова Классона официальный сайт ЦСКА.
Напомним, в завершившемся регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги шведский защитник принял участие в 60 встречах, в которых забросил четыре шайбы и отдал 10 результативных передач, суммарно записав на свой счёт 14 очков. В плей-офф Классон сыграл 27 матчей и набрал 7 (1+6) баллов.
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