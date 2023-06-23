Бабаев: если бы Омск повторил предложение СКА по Грицюку, то мы бы уехали в «Нью-Джерси»

Шуми Бабаев, представляющий интересы ряда игроков Континентальной хоккейной лиги, рассказал о ситуации с контрактом нападающего СКА Арсения Грицюка.

«Я вёл разговор с руководителями «Нью-Джерси», пришли к общему мнению, что хоккеисту надо ещё два года поработать здесь, в России. Сам Арсений такое же желание высказал. СКА был последователен, настойчив, главный тренер Роман Ротенберг сам ему позвонил и лично сказал, что хочет видеть Арсения в своей команде. Все условия нас удовлетворили, все пожелания были выполнены. Были встречи с Омском, которые Грицюку не понравились. Если бы Омск повторил предложение СКА, то мы бы уехали в «Дэвилз». В итоге у нас позитив ко всем сторонам, «Авангард» поступил красиво и оставил хоккеиста в России», — сказал Бабаев в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.